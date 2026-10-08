Unión de Villa Krause ya conoce a su próximo rival en el Torneo Regional Amateur. El Azul enfrentará a Palmira de Mendoza en la segunda ronda y buscará seguir avanzando después de conseguir su clasificación en la última fecha de la fase de grupos.

El conjunto de Villa Krause obtuvo el boleto a la siguiente instancia luego de empatar 0-0 frente a General Belgrano en Media Agua. Con ese resultado, terminó segundo en la Zona 6 con cinco puntos y consiguió quedarse con la clasificación que disputaba justamente frente al equipo de Sarmiento.

En la próxima instancia deberá medirse ante Palmira. El partido de ida se jugará el domingo 11 de octubre en Mendoza, donde Unión intentará conseguir un resultado favorable antes de definir la serie como local.

La revancha se disputará el domingo 18 de octubre en San Juan. El Azul tendrá así la posibilidad de buscar la clasificación a la siguiente ronda frente a su público.

Desde esta etapa, el Regional Amateur dejará atrás la fase de grupos y pasará a disputar cruces de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta. El resultado global determinará qué equipo continúa en competencia por la Región Cuyo.