Unión de Villa Krause vivió una tarde soñada. En el día de su aniversario número 62, el Azul venció 3 a 1 a Atlético Palmira en el Estadio San Juan del Bicentenario y dio un paso importante en el Torneo Regional Federal Amateur. El equipo dirigido por Eduardo Magallanes arrancó en desventaja, pero reaccionó a tiempo y construyó una remontada que desató la fiesta de sus hinchas.

El comienzo no fue el esperado para el conjunto sanjuanino. Palmira se puso en ventaja desde el punto del penal y silenció por un momento a la tribuna norte, donde se ubicaron los simpatizantes de Unión. Sin embargo, el Azul no perdió el rumbo y encontró respuestas para cambiar la historia.

Ochoa, Pérez y Sisterna desataron la fiesta

Unión fue creciendo con el correr de los minutos y encontró en Ochoa al encargado de marcar el empate 1 a 1. El gol renovó la confianza del equipo y encendió la ilusión de los hinchas, que empezaron a empujar desde las tribunas.

Con el envión anímico, el Azul siguió buscando y logró dar vuelta el resultado. Pérez apareció para establecer el 2 a 1 y desató el desahogo de la parcialidad de Villa Krause, que empezó a palpitar una victoria clave.

La tarde terminó de convertirse en una celebración cuando Sisterna marcó el tercer tanto y selló el 3 a 1 definitivo. El gol sentenció una remontada que tuvo fútbol, carácter y efectividad en los momentos decisivos.

La revancha será en Mendoza

El triunfo tiene un valor especial para Unión, tanto por el aniversario del club como por el peso que representa en una serie eliminatoria. Con dos goles de diferencia, el equipo de Magallanes quedó bien perfilado para afrontar el encuentro de vuelta y mantener viva la ilusión de avanzar en el Regional Amateur.

De todos modos, la clasificación todavía no está asegurada. La revancha se disputará la próxima semana en Mendoza, donde Atlético Palmira intentará revertir la serie ante su público.

Unión viajará con la ventaja en el marcador, el impulso de una victoria importante y la esperanza de prolongar su camino en el certamen. El Azul ya tuvo su regalo de cumpleaños; ahora buscará completar la celebración con el pase a la siguiente ronda.