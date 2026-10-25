Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparados igualaron 1 a 1 en el partido de ida por la tercera ronda del Torneo Regional Federal Amateur. El encuentro se disputó en el Estadio San Juan del Bicentenario, donde el conjunto Azul hizo de local, y dejó la serie abierta de cara a la revancha del próximo domingo en el Serpentario.

El resultado reflejó dos momentos diferentes durante el primer tiempo. Unión golpeó temprano y se puso en ventaja con una definición de Rodríguez, mientras que Desamparados reaccionó, tomó el control de la pelota y llegó al empate sobre el cierre de la primera etapa por medio de Daniel Castro.

Con el 1 a 1 final, ninguno logró sacar diferencias en la primera parte de la llave, que definirá quién continúa en carrera por el ascenso al Torneo Federal A.

Unión golpeó primero y Desamparados respondió

El partido comenzó con un rápido festejo del equipo de Villa Krause. En los primeros minutos, Rodríguez aprovechó una jugada ofensiva y marcó el 1 a 0 para el Azul, que encontró la ventaja sin necesidad de dominar la posesión.

Después del gol, Sportivo Desamparados se adueñó del balón, acomodó sus líneas y comenzó a manejar los tiempos del encuentro. La visita avanzó con paciencia y buscó espacios ante un Unión que se replegó y apostó al orden defensivo para sostener la diferencia.

La insistencia del Puyutano tuvo su premio cuando el primer tiempo estaba por terminar. Tras una acción por el sector izquierdo, llegó un centro preciso para Daniel Castro, que definió y estableció el 1 a 1 antes del descanso.

Un segundo tiempo trabado y sin diferencias

En el complemento, el encuentro perdió claridad y se volvió más disputado en la mitad de la cancha. Los roces, la fricción y el desgaste físico condicionaron el juego de ambos equipos.

Dentro de ese escenario, Desamparados volvió a generar las ocasiones más peligrosas y buscó el gol que le permitiera quedarse con la victoria. Sin embargo, no consiguió capitalizar sus oportunidades, mientras que Unión resistió y mantuvo el empate.

El pitazo final confirmó la igualdad y trasladó toda la definición al partido de vuelta.

La serie se define el próximo domingo en el Serpentario

Con el 1 a 1 de la ida, Unión y Desamparados volverán a enfrentarse el próximo domingo en el Serpentario, donde el conjunto Puyutano buscará aprovechar la localía y el apoyo de su gente.

El Azul, por su parte, intentará conseguir un resultado que le permita avanzar en territorio visitante. La revancha será determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el Torneo Regional Federal Amateur y su objetivo de llegar al Federal A.