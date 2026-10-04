Unión de Villa Krause consiguió su clasificación a la siguiente ronda del Torneo Regional Amateur tras empatar 0 a 0 frente a General Belgrano, este domingo 4 de octubre, en el estadio de Villa Güell, en Media Agua, departamento Sarmiento. Con este resultado, el conjunto rawsino terminó segundo en la Zona 6, por detrás de Sportivo Desamparados, y ambos equipos sanjuaninos lograron avanzar a la próxima instancia de la competencia federal.

El Azul, dirigido por Eduardo “Cachilo” Magallanes, llegó al compromiso con un panorama favorable, mientras que General Belgrano tenía la obligación de conseguir una victoria por una amplia diferencia para mantener sus posibilidades de clasificación. El equipo de Media Agua, que acumulaba apenas dos puntos, necesitaba una remontada para superar a su rival en la tabla de posiciones.

Durante el encuentro, el Bodeguero intentó imponer su juego y aprovechar la localía, pero no logró concretar sus oportunidades. Por su parte, Unión buscó sostener el resultado que le permitía alcanzar su objetivo, aunque tampoco consiguió romper la igualdad.

Finalmente, el marcador se mantuvo sin goles y el conjunto de Villa Krause celebró su clasificación, mientras que General Belgrano quedó eliminado del certamen y se despidió ante sus hinchas, que acompañaron al equipo en Villa Güell.

Por otro lado, Sportivo Desamparados terminó como líder de la Zona 6 y también consiguió su boleto a la siguiente ronda. De esta manera, el Puyutano y el Azul serán los dos representantes del grupo que continuarán en carrera en busca de avanzar en la competencia federal.