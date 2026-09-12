Unión de Villa Krause dio un paso importante en el Torneo Regional Amateur. El Azul derrotó 2-0 a General Belgrano de Media Agua en el estadio 12 de Octubre y quedó como único puntero de la Zona 6 de la Región Cuyo.

El equipo dirigido por Eduardo “Cachilo” Magallanes consiguió su primera victoria en el certamen después de haber comenzado su participación con un empate 1-1 frente a Sportivo Desamparados en Puyuta y de quedar libre durante la segunda jornada.

Frente al conjunto de Media Agua, Unión aprovechó la localía y se quedó con tres puntos fundamentales en una zona corta, en la que cada resultado puede ser determinante para conseguir uno de los lugares en la siguiente instancia.

Con el triunfo, el conjunto de Villa Krause llegó a cuatro unidades y pasó a comandar el grupo. Sportivo Desamparados quedó con dos puntos, mientras que General Belgrano permanece con uno. Los dos primeros equipos de la Zona 6 conseguirán la clasificación a la Segunda Ronda.

El resultado también le permitió al Azul tomar ventaja justo antes de otro partido clave. En la próxima fecha deberá recibir nuevamente en el estadio 12 de Octubre a Desamparados, en un duelo directo que puede empezar a definir el futuro de ambos en el Regional Amateur.

General Belgrano, por su parte, tendrá jornada libre y recién volverá a jugar en la quinta fecha, cuando Desamparados lo reciba en Puyuta.