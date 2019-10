Unión se impuso como local a Colón en el clásico santafesino de la novena fecha de la Superliga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Unión venció esta tarde por 1-0 a Colón en el clásico de la ciudad de Santa Fe, en condición de local y con un tanto anotado por el delantero "tatengue" Nicolás Mazolla, a los nueve minutos de la segunda etapa, en un encuentro correspondiente a la fecha 9 de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). A raíz de la victoria, Unión quedó en la 15ta. posición con once unidades, mientras que la visita quedó con 10 puntos y en el 18vo. lugar. El conjunto local comenzó mejor en el inicio del partido empujado por el calor de su propio público, aunque con el correr de los minutos el "Sabalero" logró emparejar las cosas y de a poco mejorar su rendimiento colectivo. Sin embargo, el primer tiempo fue equilibrado y ambos equipos no lograron sacarse marcadas diferencias a nivel táctico. La jugada más destacada de la primera mitad (quizás la única) fue para el equipo conducido por el entrenador Pablo Lavallén a los nueve minutos cuando el delantero colombiano Wilson Morello recibió una pelota desde el sector derecho y tuvo un remate potente que pasó al lado del palo derecho del arquero Sebastián Moyano. Por su parte, Unión tuvo algunas llegadas, pero ninguna llevó peligro al arco defendido por el uruguayo Leonardo Burián. El segundo tiempo fue más entretenido gracias al gol tempranero del atacante Nicolás Mazolla a los nueve minutos, situación que obligó a la visita a intentar revertir el resultado adverso con mayor presencia en el campo rival, lo que permitió ver una segunda etapa más vistosa que la primera. Unión pudo haber aumentado la diferencia a los 20 minutos, pero se topó con un atento Burián, con dos grandes atajadas en la misma jugada ante Jalil Elías y Walter Bou; a los 34 minutos Burián volvió a intervenir con una salida clave ante un avance del goleador Nicolás Mazolla. En la décima jornada Unión visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata, de Diego Maradona, el domingo 20 de Octubre desde las 13.15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo. En tanto que Colón, equipo que disputará la final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle el próximo sábado 9 de noviembre desde 17:30 en el estadio "La Nueva Olla" (Paraguay), recibirá a Godoy Cruz el sábado 19 de Octubre en el estadio Brigadier General Estanislao. =Síntesis= Unión: Sebastián Moyano; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Ezequiel Bonifacio, Jalil Elías, Nelson Acevedo y Gabriel Carabajal; Walter Bou y Nicolás Mazzola. DT: Leonardo Madelón. Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Guillermo Ortiz, Emanuel Olivera y Gonzalo Escobar; Fernando Zuqui, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora y Marcelo Estigarribia; Wilson Morelo y Luis Rodríguez. DT: Pablo Lavallén. Gol: en el segundo tiempo: 9min. Nicolás Mazolla (U). Cambios: en el segundo tiempo: 13min. Cristian Bernardi por Escobar (C), 19min. Javier Méndez por Bonifacio (U), 24min. Gabriel Esparza por Vigo (C), 30min. Gastón Comas por Elías (U), 34min. Federico Milo por Acevedo (U), 35min. Tomás Chancallay por Aliendro (C), Amonestados: Escobar (C), Acevedo (U), Zuqui (C), Vigo (C), Esparza (C), Árbitro: Patricio Loustau. Estadio: 15 de Abril, de Unión.