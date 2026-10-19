Unión tuvo que hacer la entrada en calor en una tribuna en Mendoza

El triunfo deportivo quedó acompañado por una serie de situaciones que generaron preocupación en la delegación de Unión de Villa Krause durante su visita al Club Atlético Palmira, en Mendoza. El equipo sanjuanino consiguió la clasificación a la tercera ronda del Torneo Regional Federal Amateur, pero sus integrantes denunciaron malos tratos y cuestionaron las condiciones en las que debieron disputar la revancha de la segunda fase.

Según informó Tiempo de San Juan, los inconvenientes comenzaron cuando el plantel llegó al estadio José Guillermo Castro. Allí, los jugadores se encontraron con un vestuario mojado, con charcos en el piso y un fuerte olor a cloro, ácido y lavandina. De acuerdo con los testimonios recogidos por ese medio, las condiciones del lugar dificultaban la permanencia y la respiración con normalidad.

Los problemas continuaron durante la preparación previa al encuentro. La delegación tenía previsto realizar la entrada en calor en un espacio adecuado, pero, según lo denunciado, no pudo utilizarlo. En su lugar, les ofrecieron un sector reducido de tierra y piedras, que no reunía las condiciones necesarias para desarrollar los ejercicios habituales.

Ante esa situación, el cuerpo técnico encabezado por Cachilo Magallanes decidió trasladar la actividad a un sector de la tribuna que contaba con algo de pasto, para que los futbolistas pudieran completar la preparación antes del partido.

La advertencia policial antes del final

Uno de los momentos más preocupantes ocurrió cuando el encuentro todavía estaba en disputa. Según la información publicada, efectivos policiales se acercaron a integrantes de la delegación sanjuanina para advertirles que debían abandonar rápidamente el estadio una vez finalizado el partido.

El argumento que habrían recibido fue que no estaban dadas las garantías de seguridad y que el operativo policial no contaba con la cantidad suficiente de efectivos para protegerlos ante posibles incidentes.

Por ese motivo, la salida del plantel de Villa Krause se realizó con urgencia, ante la advertencia de las propias autoridades policiales sobre las condiciones del operativo. La situación generó cuestionamientos sobre la seguridad de la delegación durante su permanencia en la cancha del equipo mendocino.

Unión sigue en carrera en el Regional Amateur

Pese a los inconvenientes denunciados, el equipo sanjuanino logró cumplir su objetivo deportivo. Unión empató 2-2 frente a Palmira este domingo por la noche y sostuvo la ventaja que había conseguido en el partido de ida, disputado en San Juan.

Nahuel Rodríguez e Ignacio Barahona marcaron los goles del conjunto de Villa Krause, que resistió la reacción del equipo mendocino y cerró la serie con un resultado global de 5-3.

Con la clasificación asegurada, el Azul avanzó a la tercera ronda del Torneo Regional Federal Amateur y quedó a la espera de conocer a su próximo rival. Sin embargo, la visita a Mendoza dejó como saldo las denuncias de la delegación por las condiciones del vestuario, las dificultades para realizar la entrada en calor y las advertencias policiales sobre la falta de garantías de seguridad.