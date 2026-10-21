Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparados volverán a quedar frente a frente en una serie que puede marcar el futuro de ambos en el Torneo Regional Amateur. El primer duelo será este domingo 25 de octubre, desde las 16:30, en el Estadio San Juan del Bicentenario, por la ida de la tercera ronda.

El Azul ejercerá la localía en Pocito debido a la suspensión que pesa sobre el estadio 12 de Octubre. La revancha se disputará el domingo 1 de noviembre en el Serpentario, donde quedará definido cuál de los dos únicos representantes sanjuaninos que siguen en carrera avanzará a la cuarta ronda.

Unión llega después de eliminar a Atlético Palmira. Ganó 3-1 en San Juan y empató 2-2 en Mendoza para cerrar la eliminatoria con un global de 5-3.

Desamparados tuvo un camino diferente. Después de perder 1-0 ante San Carlos en Mendoza, reaccionó en Puyuta con una goleada 3-0 y revirtió la serie para mantenerse en carrera por el ascenso al Federal A.

Un clásico con antecedentes recientes

La llave llega con una carga adicional por los cruces que ambos protagonizaron durante los últimos meses.

En la fase de grupos del Regional igualaron 1-1 en cancha de Desamparados, mientras que el Víbora ganó 2-1 en Villa Krause en un encuentro que debió completarse en dos jornadas por incidentes y un corte de energía.

El antecedente más cercano también favorece a Sportivo. Por la última fecha del Clausura de la Liga Sanjuanina, Desamparados se impuso 3-1 en Villa Krause y terminó primero en la fase regular.

Como si fuera poco, el calendario los cruza nuevamente este miércoles por los cuartos de final del torneo local, apenas cuatro días antes del primer partido por el Regional.

Unión será local en el Bicentenario

El encuentro del domingo comenzará a las 16:30 y tendrá como árbitro principal a Fabrizio Lipari, de Jesús María, Córdoba.

Maximiliano Vacca y Brandon Mansilla serán los asistentes, mientras que Alejo Valentín Alfonso ocupará el lugar de cuarto árbitro.

Para Unión, el desafío será sacar una ventaja antes de viajar a Puyuta para la definición. Desamparados, en cambio, intentará conseguir un resultado que le permita aprovechar luego la localía en el partido de vuelta.

Un solo sanjuanino seguirá en carrera

La tercera ronda marca una instancia determinante dentro de la Región Cuyo. Después de superar rivales mendocinos, el cuadro obligó a los dos equipos sanjuaninos a eliminarse entre sí.

Por eso, San Juan tendrá asegurado un representante en la siguiente fase, pero también perderá a uno de sus principales candidatos.

Serán 180 minutos con una rivalidad histórica de fondo y un premio concreto: seguir avanzando hacia las etapas que definirán el ascenso al Torneo Federal A.