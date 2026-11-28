Tras la gala de premiación del Sanjuanino Solidario 2026, se vivió un momento de unión y camaradería entre los finalistas, empresarios, funcionarios y dirigentes políticos de San Juan. En un ambiente distendido, se generaron conversaciones, acercamientos y gestiones para acompañar las iniciativas de quienes fueron protagonistas de la décima edición del certamen.

Una vez concluida la ceremonia, se compartió un ágape en el que fueron puestos en común los distintos proyectos solidarios y sus necesidades. De esta manera, se propició el encuentro entre quienes trabajan diariamente para ayudar a otros y quienes tienen la posibilidad de aportar recursos para fortalecer esas acciones.

Durante la actividad se registraron acercamientos de empresarios y funcionarios a los finalistas para conocer sus necesidades y evaluar posibles colaboraciones. Entre las conversaciones fueron abordadas alternativas para gestionar insumos, equipamiento y otras herramientas necesarias para dar continuidad a las iniciativas.

La solidaridad más allá de la competencia

También se generaron intercambios entre los propios participantes, quienes compartieron experiencias y conocieron las necesidades de otros proyectos. Así, quedó reflejado el espíritu de unión que caracterizó al encuentro, más allá de los resultados de la premiación.

En el cierre de la décima edición del Sanjuanino Solidario, organizado por DIARIO HUARPE y Broker Andino, no solamente fueron reconocidas diez historias de compromiso con la comunidad, sino que también se abrió un espacio para generar nuevos vínculos y oportunidades de colaboración.

Entre conversaciones y momentos de camaradería, quedó planteada la posibilidad de que las necesidades de los distintos proyectos encuentren respuestas concretas a partir del compromiso de diferentes sectores de la sociedad sanjuanina.