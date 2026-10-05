Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause ya conocen a sus rivales para la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur. Los únicos representantes sanjuaninos que continúan en competencia enfrentarán a equipos mendocinos y tendrán la ventaja de definir sus respectivas series como locales.

Desamparados, que terminó invicto y en lo más alto de la Zona 6, deberá medirse frente a San Carlos. El Puyutano cerró la primera etapa con ocho puntos, producto de dos triunfos y dos empates, y ahora afrontará una eliminatoria directa para seguir avanzando en la Región Cuyo.

El primer encuentro se disputará el domingo 11 de octubre en Mendoza, mientras que la revancha tendrá lugar el 18 de octubre en San Juan.

Por su parte, Unión de Villa Krause tendrá como rival a Palmira. El Azul consiguió su clasificación en la última jornada de la fase de grupos luego de igualar 0-0 ante General Belgrano en Media Agua.

El conjunto de Villa Krause terminó segundo en la Zona 6 con cinco puntos y logró quedarse con el boleto que estaba en juego frente al equipo de Sarmiento.

Al igual que Desamparados, Unión comenzará su serie como visitante el domingo 11 de octubre y tendrá la posibilidad de definir el pase a la siguiente instancia ante su público el domingo 18.

De esta manera, el Regional Amateur entrará en una etapa decisiva para los dos representantes de San Juan. A diferencia de la fase inicial, desde ahora cada llave será de eliminación directa y se disputará en partidos de ida y vuelta.

Los cruces de los sanjuaninos:

Desamparados vs. San Carlos

Ida: domingo 11 de octubre, en Mendoza.

Vuelta: domingo 18 de octubre, en San Juan.

Unión vs. Palmira