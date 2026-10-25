Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparados volverán a enfrentarse este domingo en un nuevo capítulo de una rivalidad que tendrá mucho en juego, esta vez por el Torneo Regional Federal Amateur. El encuentro de ida se disputará desde las 16:30 en el Estadio San Juan del Bicentenario, donde el Azul será local.

El clásico tendrá un condimento especial porque ambos equipos vienen de enfrentarse por el Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol, donde el Puyutano consiguió avanzar a las semifinales. Ahora, los dos buscarán sacar una ventaja en una serie que definirá cuál de los representantes sanjuaninos continúa en carrera por el ascenso al Federal A.

El operativo arbitral para el clásico

El encuentro del domingo tendrá como árbitro principal a Fabrizio Lipari, de Jesús María, Córdoba. Maximiliano Vacca y Brandon Mansilla serán los asistentes, mientras que Alejo Valentín Alfonso ocupará el lugar de cuarto árbitro.

Para Unión, el desafío será sacar una ventaja antes de viajar a Puyuta para la definición. Desamparados, en cambio, intentará conseguir un resultado que le permita aprovechar luego la localía en el partido de vuelta.

El antecedente reciente favorece a Desamparados

En el último cruce por el campeonato local, Desamparados empató 1 a 1 con Unión en los cuartos de final y logró la clasificación gracias a la ventaja deportiva obtenida por su mejor ubicación en la fase regular. Joaquín Araya había puesto en ventaja al Azul durante el primer minuto de juego, mientras que Lucas Flores marcó la igualdad para el conjunto de Puyuta a los 25 minutos.

El resultado le permitió al Víbora meterse entre los cuatro mejores del Clausura, mientras que Unión quedó eliminado de la competencia. El nuevo enfrentamiento ofrecerá otra oportunidad para ambos, ahora con la clasificación en el Regional Amateur como objetivo.

Cuándo se juega la revancha

La serie tendrá su segundo capítulo el domingo 1 de noviembre en el estadio de Desamparados, donde quedará definido cuál de los dos equipos avanzará a la siguiente ronda. El ganador continuará en carrera por el ascenso, mientras que el perdedor quedará eliminado de la competencia.

Unión intentará aprovechar la localía en el Bicentenario para llegar con una ventaja al partido de vuelta, mientras que Desamparados buscará un resultado que le permita definir la clasificación ante su gente. Así, el clásico sanjuanino volverá a poner frente a frente a dos equipos que conocen las dificultades de enfrentarse entre sí.