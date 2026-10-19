Unión y Desamparados se enfrentarán en la tercera ronda del Regional Amateur

El Torneo Regional Amateur entra en una fase decisiva y la tercera ronda regalará un clásico sanjuanino apasionante entre Unión y Sportivo Desamparados. El choque de ida se disputará el 25 de octubre y el equipo azul será local en el Estadio del Bicentenario debido a que su cancha se encuentra suspendida. La revancha se jugará el 1 de noviembre en el estadio puyutano para definir quién se mete en la siguiente instancia.

El vencedor de esta atrapante eliminatoria obtendrá el boleto a la cuarta ronda para medirse contra el ganador del cruce entre Defensores de Belgrano de Villa Mercedes, San Luis, y San Martín de Tilisarao, San Luis. Quien logre avanzar en esa etapa clasificará a las semifinales y posteriormente a la final de la Zona Cuyo. El objetivo final de ambas instituciones es avanzar a paso firme hacia las etapas decisivas por el ascenso.

Cabe recordar que los planteles conducidos por sus respectivos entrenadores ya se vieron las caras durante la fase de grupos con antecedentes muy parejos. En el primer encuentro igualaron 1 a 1 en el estadio de Desamparados en un duelo muy disputado de principio a fin. En el segundo cruce jugado en la cancha de Unión la victoria fue para la visita por 2 a 1 en un trámite lleno de emociones.

Ese último enfrentamiento entre Unión y Sportivo Desamparados es recordado por los graves incidentes y el corte de luz que obligó a completar el partido en dos jornadas diferentes. Ahora ambos conjuntos renovarán sus ilusiones en un cruce mano a mano de 180 minutos que promete paralizar a la provincia. Todo está servido para vivir dos jornadas inolvidables en el Bicentenario y en el barrio Patricias Sanjuaninas.