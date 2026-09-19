Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparados volverán a cruzarse este domingo 20 de septiembre a las 19:00 horas, en el marco de la cuarta fecha de la Zona 6 de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur. El encuentro se disputará en el estadio 12 de Octubre y contará con una particularidad organizativa: se jugará únicamente con público local, por lo que solo podrán ingresar los hinchas de Unión.

Para este nuevo choque, la institución de Villa Krause confirmó el esquema de venta de localidades. Las boleterías del estadio abrirán sus puertas a partir de las 17:00 horas, y la dirigencia solicitó a los espectadores concurrir con suficiente anticipación para prevenir demoras en los accesos.

La escala de precios y los puntos de venta habilitados quedaron definidos de la siguiente manera:





Popular: $15.000, disponible en la boletería ubicada en la intersección de las calles Lemos y Torino.



Platea caballeros: $20.000, en la boletería sobre calle Lemos.



Platea damas y jubilados: $15.000, en la boletería sobre calle Lemos.



Platea niños de 6 a 12 años: $10.000, en la boletería sobre calle Lemos.

En cuanto a los requisitos de ingreso, los socios del club deberán presentar el carnet correspondiente junto con el recibo impreso o digital al día del mes de septiembre.

Por su parte, las personas con discapacidad tendrán acceso acreditando el carnet respectivo. Además, desde la organización detallaron que la colocación de banderas en las tribunas estará permitida únicamente hasta las 16:30 horas, habilitándose el acceso a solo dos personas por cada trapo para concretar el montaje.

El duelo suma un condimento histórico particular, ya que marcará el vigésimo enfrentamiento oficial entre ambas instituciones en torneos organizados por la AFA y el Consejo Federal.

Se trata de una rivalidad que comenzó hace 40 años y que acumula capítulos en el Torneo del Interior, Argentino B, Federal A, Copa Argentina y el propio Regional Amateur.

En el historial general de 19 partidos, Desamparados mantiene una leve ventaja con seis victorias y 36 goles convertidos, mientras que Unión cosechó cuatro triunfos y 32 tantos a favor.

El registro se completa con nueve empates, entre los que destaca un antecedente muy recordado por ambas parcialidades: el 1-1 por la Copa Argentina 2012, choque en el que el Azul logró la clasificación tras imponerse en la definición por tiros desde el punto penal.