Unión y Desamparados vuelven a jugar este lunes tras la suspensión

Unión y Desamparados volverán a enfrentarse este lunes para completar el partido correspondiente a la cuarta fecha del Regional Amateur. El encuentro se reanudará a las 16:30 en cancha de Unión, luego de haber sido suspendido el domingo por un corte de energía eléctrica.

El clásico se disputaba en el estadio 12 de Octubre y estaba 1-1 cuando transcurrían 29 minutos del primer tiempo. La interrupción del suministro dejó al escenario sin iluminación y obligó al árbitro Rubén Fernández a detener el juego.

El partido había comenzado con intensidad. A los 21 minutos, Franco Goria puso en ventaja a Desamparados, mientras que cinco minutos después Abel Donoso marcó de cabeza el empate para Unión.

El Azul, además, afrontaba el encuentro con un jugador menos desde los 8 minutos, cuando Ignacio Baraona fue expulsado.

Tras el corte de luz, el árbitro esperó durante un período prolongado para determinar si el servicio podía restablecerse. Sin embargo, la situación no se solucionó y cerca de las 21 resolvió suspender definitivamente el encuentro.

Cuándo y cómo se reanuda

El partido se retomará este lunes 21 de septiembre a las 16:30, en cancha de Unión. El juego continuará desde los 29 minutos del primer tiempo, exactamente desde el momento en que se produjo la interrupción.

El marcador será 1-1 y Unión continuará con diez jugadores, por la expulsión de Baraona.

De esta manera, ambos equipos deberán completar este lunes los minutos restantes del encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Regional Amateur, después de que el corte de energía obligara a postergar su definición.