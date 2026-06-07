Universitario no pudo sumar en su visita a Mendoza y cayó 35-24 ante Liceo por la segunda fecha del Top 8 Oro del Torneo Regional Cuyano. En un encuentro de desarrollo cambiante, el conjunto sanjuanino pagó caro su bajo rendimiento en la primera mitad, aunque logró reaccionar en el complemento y estuvo cerca de una remontada que finalmente no alcanzó.

Durante los primeros 40 minutos, el equipo mendocino impuso condiciones con claridad. Liceo mostró mayor solidez en el juego, dominó la posesión y capitalizó sus oportunidades con eficacia, construyendo una diferencia contundente. Al cierre de la etapa inicial, el marcador reflejaba un 29-3 a favor del local, producto de una actuación colectiva sólida y sin fisuras.

Sin embargo, el segundo tiempo presentó un escenario completamente distinto. Universitario salió con otra actitud, comenzó a adueñarse de la pelota y mejoró notablemente en las formaciones fijas. Con mayor profundidad en ataque y mejor ocupación de los espacios, los dirigidos por Fernando Torcivia lograron meterse nuevamente en partido.

Los tries comenzaron a llegar y la diferencia se fue achicando. Con intensidad, carácter y determinación, la Uni arrinconó a su rival y lo obligó a defender cerca de su ingoal durante los minutos finales. La reacción ilusionó, pero el tiempo no alcanzó y Liceo logró sostener la ventaja para quedarse con el triunfo por 35-24.

En cuanto a los tantos, para el conjunto mendocino apoyaron Facundo Lucero en dos oportunidades, Ignacio Galdo y Santiago Videau, con conversiones y penales a cargo de Tomás Videla. Por el lado de Universitario, marcaron Nicolás Martínez, Santiago Achem y Bautista Suárez, mientras que Gerónimo Arabel sumó las conversiones y Teo Azar aportó un penal.

El parcial había sido claramente favorable a Liceo por 29-3, lo que condicionó el desarrollo posterior. En el aspecto disciplinario, hubo tarjetas amarillas para Gino Castellino y Juan Manuel Pérez Caram en el local, y para Julián Aguiar en Universitario, sin expulsados.

Más allá del resultado, Universitario dejó señales positivas en la segunda mitad y continúa sumando rodaje en una competencia de alto nivel. El desafío ahora será sostener ese rendimiento durante todo el partido para poder traducirlo en resultados en las próximas fechas.