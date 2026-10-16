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Universitario recibe a Los Tordos por el Regional Cuyano de rugby este sábado
POR REDACCIÓN
Universitario retomará este sábado 17 de octubre su participación en el Top 8 Oro del Regional Cuyano de rugby, cuando reciba a Los Tordos de Mendoza por la 12ª fecha del certamen. El encuentro comenzará a las 15.30 en Pocito y tendrá el arbitraje de Sebastián López.
Después de un mes de receso, el equipo sanjuanino buscará extender su racha positiva y seguir sumando puntos en la recta final del campeonato. Uno de sus principales objetivos es mantenerse en la pelea por una plaza para el Torneo del Interior 2027.
El conjunto dirigido por Fernando “Yope” Torcivia llega con confianza tras conseguir dos triunfos consecutivos que le permitieron recuperar terreno en la competencia.
La “U” llega con dos victorias consecutivas
En sus últimas presentaciones, Universitario derrotó 35-32 a Mendoza Rugby Club como local y luego se impuso por 47-28 ante Teqüe en General Ortega. En este último partido, además, consiguió el punto bonus ofensivo.
Los resultados fortalecieron las aspiraciones del quince sanjuanino, que ahora tendrá el desafío de ratificar su buen momento ante uno de los equipos competitivos del rugby mendocino.
Los Tordos, por su parte, viene de vencer 35-27 a Liceo y de empatar 21-21 frente a CPBM, por lo que llegará a Pocito con el objetivo de sumar fuera de casa.
Un antecedente con muchos puntos
El último enfrentamiento entre ambos equipos se produjo durante la primera rueda del torneo, cuando Los Tordos se quedó con una ajustada victoria por 55-52 en Mendoza.
Ese resultado anticipa un duelo exigente, en el que Universitario intentará aprovechar la localía para tomarse revancha y continuar su recuperación en el campeonato.
La formación de Universitario
El entrenador Fernando “Yope” Torcivia confirmó el equipo titular para el encuentro de este sábado.
Titulares
Juan Ignacio Magariños
Nicolás Martínez
Santiago Achem
Lautaro González
Federico Fernández
Juan Cruz Magariño
Francisco Marcucci
Santiago Baldi (capitán)
Juan Martín Echegaray
Mariano Lloveras
Leopoldo Mas
Gerónimo Arabel
Vito Sambrizzi
Gerónimo Adarvez
Gerónimo Pastore
Suplentes
Javier Fernández
Facundo Gutiérrez
Alan Pedrol
Francisco Baldi
Juan Ignacio del Carril
Guillermo Quiroga
Valentino Solda
Pedro López
Universitario afrontará una nueva prueba en el Regional Cuyano con la intención de hacerse fuerte ante su público, sumar puntos importantes y sostener sus chances de clasificación al Torneo del Interior 2027.