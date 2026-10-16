Universitario retomará este sábado 17 de octubre su participación en el Top 8 Oro del Regional Cuyano de rugby, cuando reciba a Los Tordos de Mendoza por la 12ª fecha del certamen. El encuentro comenzará a las 15.30 en Pocito y tendrá el arbitraje de Sebastián López.

Después de un mes de receso, el equipo sanjuanino buscará extender su racha positiva y seguir sumando puntos en la recta final del campeonato. Uno de sus principales objetivos es mantenerse en la pelea por una plaza para el Torneo del Interior 2027.

El conjunto dirigido por Fernando “Yope” Torcivia llega con confianza tras conseguir dos triunfos consecutivos que le permitieron recuperar terreno en la competencia.

La “U” llega con dos victorias consecutivas

En sus últimas presentaciones, Universitario derrotó 35-32 a Mendoza Rugby Club como local y luego se impuso por 47-28 ante Teqüe en General Ortega. En este último partido, además, consiguió el punto bonus ofensivo.

Los resultados fortalecieron las aspiraciones del quince sanjuanino, que ahora tendrá el desafío de ratificar su buen momento ante uno de los equipos competitivos del rugby mendocino.

Los Tordos, por su parte, viene de vencer 35-27 a Liceo y de empatar 21-21 frente a CPBM, por lo que llegará a Pocito con el objetivo de sumar fuera de casa.

Un antecedente con muchos puntos

El último enfrentamiento entre ambos equipos se produjo durante la primera rueda del torneo, cuando Los Tordos se quedó con una ajustada victoria por 55-52 en Mendoza.

Ese resultado anticipa un duelo exigente, en el que Universitario intentará aprovechar la localía para tomarse revancha y continuar su recuperación en el campeonato.

La formación de Universitario

El entrenador Fernando “Yope” Torcivia confirmó el equipo titular para el encuentro de este sábado.

Titulares

Juan Ignacio Magariños Nicolás Martínez Santiago Achem Lautaro González Federico Fernández Juan Cruz Magariño Francisco Marcucci Santiago Baldi (capitán) Juan Martín Echegaray Mariano Lloveras Leopoldo Mas Gerónimo Arabel Vito Sambrizzi Gerónimo Adarvez Gerónimo Pastore

Suplentes

Javier Fernández Facundo Gutiérrez Alan Pedrol Francisco Baldi Juan Ignacio del Carril Guillermo Quiroga Valentino Solda Pedro López

Universitario afrontará una nueva prueba en el Regional Cuyano con la intención de hacerse fuerte ante su público, sumar puntos importantes y sostener sus chances de clasificación al Torneo del Interior 2027.