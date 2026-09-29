Universitario Rugby emitió un comunicado luego de que se difundieran las imágenes del episodio ocurrido durante un partido de la categoría M13, en el que un padre ingresó al campo de juego y amenazó a un jugador de 13 años del equipo rival. La institución expresó su rechazo a cualquier forma de violencia y confirmó que abrió una investigación interna para determinar qué ocurrió y establecer las medidas que correspondan.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde, durante un encuentro entre Universitario y Jockey Club. Según la denuncia realizada por la madre del menor, el adulto identificado con las iniciales J.T. ingresó a la cancha luego de un tackle a su hijo y se dirigió hacia el jugador rival, a quien habría amenazado e insultado.

El comunicado de Universitario

Tras la difusión de las imágenes, el club fijó públicamente su posición y puso el foco en la necesidad de preservar los espacios deportivos destinados a los menores.

“Desde Universitario Rugby repudiamos toda forma de violencia, especialmente en el rugby infantil, que debe ser un espacio de respeto y cuidado para los chicos”, señalaron desde la institución.

Además, explicaron que tomaron intervención apenas conocieron lo sucedido y que iniciaron actuaciones mediante el área de disciplina interna del club.

El objetivo de esta investigación será esclarecer las circunstancias del episodio y determinar las medidas que correspondan dentro del ámbito institucional.

A disposición de la Unión Sanjuanina

Universitario también manifestó su disposición a colaborar con los organismos que intervengan en el caso.

“Estamos a disposición de la Unión Sanjuanina de Rugby y mantenemos nuestra colaboración con las investigaciones y actuaciones que se lleven adelante”, agregaron desde la institución.

El episodio, además, llegó al ámbito judicial. La madre del menor realizó una denuncia en la Comisaría 25ª del barrio Valle Grande y el caso quedó registrado bajo el Legajo N° 42/26, con intervención de la UFI Genérica, que investiga al adulto por el delito de amenazas. También se incorporaron pruebas audiovisuales y un informe elaborado por el árbitro del encuentro.

El compromiso con el rugby infantil

En el cierre de su comunicado, Universitario Rugby reafirmó su compromiso de trabajar para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse y remarcó la importancia de que el rugby infantil se mantenga como un ámbito de respeto, cuidado y protección para los menores.

De esta manera, mientras la Justicia avanza con la investigación por la denuncia presentada, el club inició su propio proceso disciplinario interno para analizar lo ocurrido durante el partido y definir las medidas que correspondan.