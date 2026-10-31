Universitario Rugby & Hockey Club derrotó 16-15 a San Juan Rugby Club en una nueva edición del clásico sanjuanino y consiguió un triunfo clave para sus aspiraciones deportivas. El encuentro se disputó en Santa Lucía por la última fecha de la fase clasificatoria del Top 8 Oro del Regional Cuyano.

El equipo dirigido por Fernando “Yope” Torcivia logró imponerse en un partido cerrado, con mucha disputa y escaso margen para los errores. Con esta victoria, la “U” terminó la etapa clasificatoria en el quinto puesto y aseguró su participación en el partido que definirá una plaza para el Torneo del Interior B 2027.

Un partido que se definió por detalles

El desarrollo del clásico fue parejo, aunque Universitario encontró una de sus principales fortalezas en las formaciones fijas, donde consiguió imponer condiciones. Esa superioridad le permitió construir su juego y mantenerse en partido durante los momentos más exigentes del encuentro.

San Juan RC se fue al descanso con ventaja de 10-6, pero la “U” consiguió revertir el marcador en el complemento. En el tramo decisivo, el conjunto visitante mostró solidez defensiva y concentración para sostener la diferencia y quedarse con el triunfo por 16-15.

Los tantos del clásico

Para San Juan Rugby Club, los puntos llegaron a través de los tries de Estiliano Battezzati y Bautista Dománico, una conversión de Battezzati y un penal del mismo jugador. El equipo del Piuquén sumó 15 unidades en total.

Por el lado de Universitario, Juan Martín Echegaray apoyó un try y Gerónimo Arabel aportó una conversión, dos penales y un drop. De esa manera, el conjunto universitario alcanzó los 16 puntos que le permitieron quedarse con el clásico.

El encuentro tuvo además amonestaciones para Manuel Cuneo, de San Juan RC, y expulsiones de Santiago Baldi, de Universitario, y Sebastián Diez, del Piuquén. El árbitro principal fue Federico González, acompañado por Lucas Bonilla y Cristian Bonilla como asistentes.

La U buscará una plaza para el Torneo del Interior B

Con el triunfo, Universitario finalizó quinto en la tabla del Top 8 Oro y tendrá una nueva oportunidad de clasificarse al Torneo del Interior B por segundo año consecutivo. Su próximo compromiso será frente a CPBM, el sábado 14 de noviembre, en las instalaciones de Mendoza Rugby Club.

En ese encuentro estará en juego la última plaza disponible para la edición 2027 del certamen nacional. La victoria en el clásico le permitió al equipo sanjuanino llegar a esa definición y mantener vigente el objetivo de volver a competir en el Torneo del Interior B.