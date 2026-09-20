Universitario venció a Teqüe y sumó puntos en el Top 8 Oro de Cuyo

Universitario consiguió un valioso triunfo en Mendoza al derrotar 47-28 a Teqüe en General Ortega, por la 11ª fecha del Top 8 Oro del Regional Cuyano. Con esta victoria, el quince sanjuanino sumó cinco puntos y se mantiene en carrera en el torneo.

La primera etapa tuvo un trámite equilibrado, con Teqüe encontrando espacios para atacar por el centro y aprovechando algunas desatenciones defensivas de la visita. Universitario, en tanto, comenzó a marcar diferencias desde las formaciones fijas, con dominio en el scrum y el line.

La “U” creció en el complemento

El desarrollo del encuentro cambió durante el segundo tiempo, cuando Universitario ajustó su defensa y redujo los espacios para el conjunto mendocino. A partir de una mayor continuidad y de la obtención, el equipo sanjuanino también logró darle amplitud al juego con sus backs.

Con el correr de los minutos, ese dominio comenzó a reflejarse en el marcador y los tries fueron llegando para la visita. Universitario construyó una diferencia que le permitió controlar el tramo final ante un Teqüe que perdió protagonismo.

Bonus ofensivo para seguir en carrera

Sobre el cierre, una jugada iniciada desde campo propio terminó con una nueva llegada al ingoal por parte de Universitario. De esta manera, la “U” aseguró el punto bonus ofensivo y regresó de Mendoza con cinco unidades.

El resultado parcial al entretiempo había sido favorable a Teqüe por 21-14. Para el local marcaron Román Zelada en dos oportunidades, Gonzalo Pérez y Francisco Vega, mientras que Augusto Kretschmar sumó cuatro conversiones.

Los puntos del triunfo

Universitario apoyó siete tries a través de Joaquín Sánchez, Vito Sambrizzi en dos oportunidades, Juan Ignacio del Carril, Gerónimo Arabel, Mariano Lloveras y Gerónimo Adarvez. Gerónimo Arabel aportó cuatro conversiones y Mariano Lloveras convirtió las otras dos.

En las amonestaciones recibieron tarjeta amarilla Gerónimo Arabel, de Universitario, y Mauricio Godoy, de Teqüe, mientras que no hubo expulsiones. En Intermedia, Teqüe perdió 46-19 ante Universitario, mientras que en Pre Intermedia se impuso el conjunto mendocino por 22-9.