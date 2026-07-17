Universitario afrontará este sábado uno de los compromisos más importantes de la temporada cuando visite a CPBM por la sexta fecha del Top 8 Oro del Regional Cuyano de Rugby. El encuentro se disputará desde las 14.30, en Mendoza, con el arbitraje de Dante Diez.

El conjunto sanjuanino llega con la confianza renovada luego de su gran actuación frente al líder Los Tordos. Aunque cayó por un ajustado 55-52, dejó una imagen muy positiva al competir de igual a igual ante uno de los principales candidatos al título.

Ahora, la "U" intentará ratificar ese crecimiento con una victoria que le permita mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs.

Un duelo directo por la clasificación

El compromiso tendrá un valor especial porque Universitario y CPBM comparten la quinta posición de la tabla. Un triunfo como visitante significaría un paso importante para consolidarse en la zona media del campeonato y acercarse a los cuatro primeros puestos, que otorgan la clasificación a la siguiente instancia.

Más allá de los resultados, el equipo sanjuanino ha mostrado una evolución constante en su funcionamiento colectivo y se ha convertido en un rival competitivo para todos los protagonistas del certamen.

Un equipo que siempre pelea

Hasta el momento, Universitario acumula una victoria, conseguida frente a Teqüe por 47-5, y cuatro derrotas ajustadas ante Marista (25-27), Liceo (24-35), Mendoza Rugby Club (29-33) y Los Tordos (52-55).

Un dato que refleja el crecimiento del conjunto sanjuanino es que consiguió puntos bonus defensivos en cada una de sus caídas, manteniéndose siempre en partido frente a rivales de jerarquía.

Con un juego cada vez más sólido y el respaldo que dejó su última presentación, Universitario buscará este sábado dar el golpe en Mendoza, cortar la racha sin victorias y sumar un resultado que fortalezca sus aspiraciones de meterse entre los protagonistas del Top 8 Oro del Regional Cuyano.