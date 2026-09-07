Universitario necesitaba volver a ganar y lo consiguió. El quince sanjuanino derrotó 35-32 a Mendoza Rugby Club, por la décima fecha del Top 8 Oro del Regional Cuyano, y cortó una racha negativa que había complicado sus aspiraciones en el torneo.

El equipo sanjuanino tuvo que trabajar hasta el último minuto para quedarse con la victoria. En un partido cambiante y marcado por las imprecisiones de ambos lados, la “U” encontró los argumentos necesarios para inclinar la balanza y quedarse con un triunfo que puede ser importante en la pelea por los puestos de clasificación.

Un partido cambiante

Mendoza Rugby Club planteó un partido pragmático y consiguió aprovechar cada oportunidad que tuvo para instalarse en campo sanjuanino. Las imprecisiones de Universitario también le permitieron al conjunto mendocino mantenerse cerca en el marcador.

Sin embargo, el “Conejo” no consiguió aprovechar algunos momentos favorables para cerrar el partido. Cuando el encuentro ingresó en su tramo decisivo, algunas malas decisiones le impidieron transformar sus avances en puntos.

Universitario fue creciendo con el correr de los minutos. Después de un inicio con errores, ajustó su juego y encontró espacios para volver a ponerse en ventaja.

Carácter para aguantar el final

El cierre volvió a exigirle al conjunto sanjuanino. Mendoza Rugby salió decidido a buscar el resultado y puso nuevamente en riesgo la ventaja de la “U”.

Fue entonces cuando Universitario mostró una de sus principales virtudes: carácter para defender la diferencia y sostener el resultado. Con entrega y determinación, el quince sanjuanino resistió hasta el final y aseguró el 35-32.

El parcial del primer tiempo había terminado favorable a Mendoza Rugby por 19-15, pero Universitario consiguió revertir la historia durante la segunda mitad.

Los tries de la victoria

Para Universitario apoyaron Mariano Lloveras, Tomás Giménez en dos oportunidades, Javier Fernández y Juan Cruz Magariños. Gerónimo Arabel aportó dos conversiones y un penal, mientras que Lloveras también sumó un penal.

En Mendoza Rugby Club marcaron tries Santiago Tapia, Ignacio Vidal, Julián Cossutta y Francisco Stávile. Tomás Canedo completó el marcador con tres conversiones y dos penales.

Gerónimo Arabel e Ignacio Lucero fueron amonestados durante el encuentro, que tuvo como árbitro principal a Ciro Diciano, acompañado por Amelia Zavalla y Juan Muñoz como asistentes.

Un triunfo que renueva la ilusión

Más allá de las irregularidades del partido, la victoria tiene un valor especial para Universitario. El equipo sanjuanino cortó la racha negativa, volvió a sumar de a cuatro y recuperó confianza en un momento determinante del Top 8 Oro.

Con el torneo entrando en su tramo decisivo, la “U” sabe que todavía tiene motivos para ilusionarse con meterse en los puestos de clasificación.