Uno de los jurados de MasterChef renunció y ya le buscan reemplazo

El clima de renovación en MasterChef Celebrity comenzó a definirse tras la confirmación de la continuidad de Damián Betular. El experto seguirá en su rol de jurado junto a Germán Martitegui en la próxima etapa del certamen, luego de que Donato de Santis decidiera alejarse tras cumplir 10 temporadas en el programa.

En una charla con el ciclo Infama, Betular explicó que la noticia del chef italiano fue inesperada para el grupo. "Nos dio una gran sorpresa ese día, pero estamos muy contentos de que es una decisión que él tomó, que quiere priorizar su tiempo, sus trabajos y todo, y lo dijo muy entero", relató el pastelero sobre el cierre de este ciclo.,,

A pesar del cambio en la estructura histórica, el vínculo personal entre los integrantes permanece firme. "A mí me encantaría que vuelva", confesó Betular, aunque admitió que la producción ya busca alternativas. "Respeto su decisión, pero el que venga o la que venga está más que bien y superbienvenido", añadió.

Sobre el futuro del panel, reveló que las autoridades ya se encuentran trabajando en la selección de un nuevo integrante y precisó que "el canal hizo un casting y lo están evaluando". Aunque evitó dar nombres propios, señaló que "no te puedo decir uno en particular, pero para mí todos los que pasaron me encantan mucho. Todos". Además, consideró fundamental que quienes se sumen "sean coherentes y lo van a hacer bien".,

La participación de Germán Martitegui también fue ratificada por su compañero. Según Betular, "Germán vino el día del estreno medio dudoso, pero yo hablé y me dijo que sí". Para el pastelero, la palabra de su colega es suficiente debido a la relación que mantienen fuera de cámara, afirmando que "es un amigo, cómo no le voy a creer".

Por otra parte, se refirió a la conducción de Wanda Nara, cuya vuelta se espera para el mes de septiembre. "Wanda es una muy buena compañera. Ella llega muy puntual, está a la hora que tiene que estar, se banca las ocho horas de grabación, hace su parte de reality, nos deja a nosotros la parte de la cocina, es muy respetuosa en la devolución. Es una gran compañera de trabajo", destacó sobre el desempeño de la empresaria.,

El programa se consolidó como el producto de mayor facturación en la última temporada de la televisión nacional, un dato que el jurado celebró por el impacto laboral que genera. El chef remarcó que lo relevante es la continuidad de las fuentes de trabajo para la gran cantidad de personas que forman parte de la producción del ciclo. Mientras tanto, las negociaciones avanzan para ajustar los detalles de agenda antes del inicio de las nuevas grabaciones.,