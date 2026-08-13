Uno por uno, los festejos del Día del Niño en cada departamento

La celebración del Día del Niño, también denominada Día de las Infancias, tendrá este año una agenda distribuida en distintos puntos de San Juan. El domingo 16 de agosto será la fecha central, aunque los municipios programaron actividades durante todo el mes y, en algunos casos, también durante septiembre. La organización se caracteriza por la descentralización, con festejos en plazas, clubes, barrios, localidades y espacios comunitarios.

Capital, Rawson, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía, Pocito, Albardón, San Martín, Caucete, 25 de Mayo, Ullum, Zonda, Iglesia, Jáchal y Sarmiento ya cuentan con actividades confirmadas o con información pública sobre sus propuestas. En tanto, Angaco, Calingasta, 9 de Julio y Valle Fértil todavía presentan información incompleta o que requiere confirmación oficial.

Capital

El festejo será el sábado 15 de agosto desde las 15, en la Plaza Evita, ubicada en avenida Rawson 885 Norte. La propuesta incluirá PlazAventura, talleres de arte y reciclaje, dibujo, pintura, kermés, fútbol, básquet, maquillaje artístico, chocolate caliente, DJ y espectáculos.

Además, los chicos podrán reunir vouchers al participar de las actividades. Cinco vouchers podrán canjearse por un juguete y también habrá sorteos de bicicletas y otros regalos.

Rawson

Los festejos se realizarán de 14 a 18 horas y comenzarán el sábado 15 de agosto en la Plaza de Villa San Damián. Continuarán el lunes 17 en el Playón del Barrio Valle Grande; el sábado 22 en la Plaza del Barrio Belgrano; el domingo 23 en el Predio Gaucho José Dolores, en Médano de Oro; y finalizarán el sábado 29 de agosto en la Plaza de los Niños del Barrio Güemes.

La propuesta contempla juegos, shows, premios y actividades recreativas. También habrá acciones en el circuito comercial de Villa Krause, con actividades en la Plaza de Villa Krause, superhéroes, payasos, espectáculos artísticos, “La Voz Sanjuanina Kids” y la atracción “La Nave Discover”.

Chimbas

Chimbas tendrá cuatro grandes jornadas:

16 de agosto: Camping de Villa Observatorio.

17 de agosto: Villa Unión.

23 de agosto: Villa Mariano Moreno.

30 de agosto: cierre en el Parque de la Ciudad de Chimbas.

Habrá kermés, juegos didácticos y deportivos, espectáculos, chocolate, sorteos de juguetes y bicicletas. Para el cierre se anunciaron personajes infantiles de Fábrica de Sueños, entre ellos Mickey, Coco y Moana.

Santa Lucía

El sábado 15 de agosto desde las 15, el Camping Don Bosco será escenario del festejo de Santa Lucía.

La jornada será gratuita y tendrá juegos, espectáculos, sorpresas y sorteos. Además, el municipio dispuso colectivos gratuitos de ida y vuelta desde distintos puntos del departamento.

Rivadavia

El domingo 16 de agosto, de 10 a 17, el Parque Faunístico recibirá a las familias para una jornada vinculada con la educación y protección de la fauna local.

Uno de los atractivos será la elección del próximo “Embajador del Faunístico”, con cuatro candidatos animales: benteveo, mara, guanaco y serpiente ratonera.

Albardón

El festejo será el domingo 23 de agosto desde las 15, en el Parque Latinoamericano. Habrá juegos, castillitos, música, espectáculos, sorteos de juguetes y bicicletas.

San Martín

San Martín distribuirá sus actividades entre clubes, playones deportivos, un camping municipal y uniones vecinales de distintos distritos durante el sábado 15 y domingo 16 de agosto, desde las 14.

Entre los lugares anunciados figuran Club Angaqueros del Sud, Colonia Fernández, Boca del Tigre, San Isidro, La Puntilla, Los Compartos, SADOP/Bella Vista, zona Centro, Villas Lugano e Hilario Elorza, Tiro Federal y Villa Dominguito.

Caucete

Caucete celebrará el sábado 15 de agosto desde las 15, en el Parque Libertadores de América, con juegos, actividades recreativas, música y sorteos.

Sarmiento

En Sarmiento habrá una propuesta particular. Estudiantes de sexto año de la especialidad Vial de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento de la UNSJ organizaron una campaña solidaria para llevar el festejo a las Lagunas de Guanacache.

El viaje está previsto para el 15 de agosto e incluye la entrega de alimentos, juguetes, ropa de abrigo, calzado, libros, útiles y agua, con especial atención al puesto de Francisco Díaz. La iniciativa forma parte de una tradición que la escuela mantiene desde 2015.

Ullum

El domingo 16 de agosto, de 14 a 18, el Club San Lorenzo recibirá el festejo departamental.

Habrá castillitos, toro mecánico, laboratorio de slime, actividades vinculadas a TikTok, maquillaje, golosinas, chocolate, regalos y sorteos. El cierre estará a cargo de Muñeco Rock Clown.

Zonda

Zonda celebrará el sábado 15 de agosto desde las 15, en la Plaza Filomeno Atampiz.

La jornada tendrá juegos, entretenimiento, sorpresas y sorteos de bicicletas y juguetes. Los sorteos estarán destinados a niños de 0 a 12 años con domicilio en Zonda y será necesario retirar previamente el número presentando el DNI.

Iglesia

El festejo de Iglesia será el domingo 23 de agosto desde las 15, con dos sedes: el Polideportivo Municipal de Rodeo y el Club Sportivo Villa Iglesia.

La propuesta contempla juegos, grupos de animación, entretenimiento, chocolate, sorpresas y sorteos. También se prevén traslados desde distintos distritos.

Jáchal

Jáchal tendrá su gran celebración el domingo 30 de agosto, de 15 a 19, en la Plaza Departamental General San Martín.

El programa incluirá estaciones creativas, deportivas, ambientales e inclusivas, un sector para primera infancia, juegos intergeneracionales y actividades de promoción de derechos. También habrá animadores, personajes, Marvel San Juan, guerreras K-pop y la presentación de Modern Dance.

La merienda incluirá chocolate, facturas y un snack saludable. El municipio anunció además movilidad gratuita desde las localidades.