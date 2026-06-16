La Selección Argentina comenzará este martes una nueva aventura mundialista cuando enfrente a Argelia en el debut del Mundial 2026. El encuentro será desde las 22:00 en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City y marcará el estreno número 19 de la Albiceleste en una Copa del Mundo.

A lo largo de la historia, los primeros partidos del seleccionado argentino en los Mundiales tuvieron resultados variados. En total, Argentina acumula 11 triunfos, un empate y seis derrotas en sus debuts, con 27 goles a favor y 19 en contra.

Una de las particularidades del historial es que Argentina siempre perdió en su debut en las ediciones posteriores a haber sido campeón del mundo. En 1982 cayó ante Bélgica luego del título de 1978; en 1990 perdió frente a Camerún tras consagrarse en México 1986; y en 2022 sufrió una derrota inesperada ante Arabia Saudita después de conquistar la Copa América y llegar como una de las favoritas.

Los primeros pasos mundialistas

El primer debut argentino fue en Uruguay 1930, cuando venció 1-0 a Francia con gol de Luis Monti. Aquella campaña terminó con la Albiceleste como subcampeona tras perder la final ante el seleccionado local.

Cuatro años después llegó la primera caída: Argentina perdió 3-2 contra Suecia en Italia 1934, en un torneo con formato de eliminación directa que significó la despedida temprana del equipo nacional.

Luego de ausentarse de tres Mundiales, Argentina volvió en 1958 y perdió 3-1 frente a Alemania Federal. En 1962 consiguió una victoria ante Bulgaria por 1-0, mientras que en 1966 derrotó 2-1 a España con un doblete de Luis Artime.

Los debuts de los campeones del mundo

En 1978, como anfitriona, Argentina inició el camino hacia su primera Copa del Mundo con una victoria trabajada ante Hungría por 2-1 en el Monumental. Los goles de Leopoldo Luque y Daniel Bertoni dieron vuelta el marcador luego del tanto inicial de los europeos.

Después del título llegó una racha negativa en los estrenos. En España 1982, Bélgica venció 1-0 al equipo dirigido por César Luis Menotti. Cuatro años más tarde, en México 1986, Argentina comenzó con un triunfo 3-1 ante Corea del Sur y terminó levantando la segunda estrella.

En Italia 1990, la campeona vigente cayó 1-0 contra Camerún en un debut que sorprendió al mundo. En Estados Unidos 1994, en cambio, Argentina tuvo uno de sus estrenos más contundentes: goleó 4-0 a Grecia con un gol de Diego Maradona y tres de Gabriel Batistuta.

La era moderna y el desafío ante Argelia

En los últimos Mundiales, Argentina tuvo estrenos con distintos escenarios. En 2014 venció 2-1 a Bosnia y Herzegovina, en 2018 empató 1-1 frente a Islandia y en Qatar 2022 sufrió una derrota inesperada ante Arabia Saudita por 2-1, luego de ponerse en ventaja con un gol de Lionel Messi.

Ahora, con Lionel Scaloni al frente y como vigente campeón del mundo, la Selección buscará romper la estadística que acompaña a los campeones en sus primeros partidos y comenzar el Mundial 2026 con el pie derecho frente a Argelia.