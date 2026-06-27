Uno por uno, todos los partidos de hoy sábado 27 de junio, horarios y dónde ver en vivo

El Mundial 2026 entra en una jornada clave este sábado 27 de junio, con el cierre de la fase de grupos y una serie de partidos que definirán los últimos clasificados a los dieciseisavos de final. Doce selecciones saldrán a la cancha con objetivos diferentes: asegurar el pase, mejorar su posición o buscar un lugar entre los mejores terceros.

Entre los encuentros más destacados aparece el duelo entre Argentina y Jordania por el Grupo J. La Selección dirigida por Lionel Scaloni ya aseguró su clasificación y el primer puesto de la zona luego de sus triunfos ante Argelia (3-0) y Austria (2-0). El partido se jugará desde las 23:00 de Argentina en el Dallas Stadium.

Además, Colombia y Portugal se medirán por el Grupo K desde las 18:30. Ambos equipos ya tienen garantizado su lugar en la siguiente instancia, por lo que buscarán cerrar la fase con una buena actuación.

Por el Grupo L, Inglaterra enfrentará a Panamá a las 16:00. El conjunto inglés lidera la zona con 4 puntos, seguido por Ghana, que también suma 4 unidades. Croacia mantiene chances con 3 puntos, mientras que Panamá quedó sin posibilidades de avanzar.

Partidos del sábado 27 de junio

16:00

Panamá vs Inglaterra – Grupo L – Estadio Nueva York

Croacia vs Ghana – Grupo L – Estadio Filadelfia

18:30

Colombia vs Portugal – Grupo K – Estadio Miami

RD Congo vs Uzbekistán – Grupo K – Estadio Atlanta

21:00

Argelia vs Austria – Grupo J – Estadio Kansas City

Jordania vs Argentina – Grupo J – Estadio Dallas

Dónde ver los partidos

En Argentina, los encuentros del Mundial 2026 se podrán seguir por TyC Sports, TV Pública, Telefe, Disney+, Paramount+ y DSports.

En otros países de la región, la transmisión estará a cargo de señales como DSports, Disney+, Paramount+, Teleamazonas, Caracol TV, RCN, América TV y otros operadores locales.

Una fecha con definiciones

La última jornada de la fase de grupos será determinante para conocer qué selecciones avanzan directamente y cuáles deberán esperar la comparación entre terceros. Cada resultado puede modificar la tabla y definir los cruces de la próxima ronda.

Argentina llegará al duelo ante Jordania con tranquilidad por la clasificación asegurada, mientras que otros equipos tendrán una verdadera final para mantenerse en carrera dentro del Mundial 2026.