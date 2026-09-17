El regreso de Henry Martin, a los 61 años, al TC2000 tendrá un significado especial para el piloto sanjuanino, que después de varios años volverá a competir oficialmente en la categoría que marcó su carrera. La vuelta será nada menos que este sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello, frente a su público y en el marco de un homenaje a su trayectoria, en el marco de la octava fecha del calendario 2026.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Martin, que estará a bordo de un Toyota Corolla Cross del equipo Corsi Sport en su vuelta, fue consultado sobre si esta competencia representa realmente un regreso o si, en realidad, nunca se alejó completamente del automovilismo. “Uno se siente corredor y piloto toda la vida”, respondió el histórico campeón.

El sanjuanino de 61 años entrenó en el kartódromo Pocito.FOTO: MARTÍN BRITO/DIARIO HUARPE.

Una pasión que comenzó desde muy joven

Martin recordó que su vínculo con los autos comenzó cuando tenía apenas 12 años y que durante buena parte de su vida estuvo dedicado a las competencias. “Mi vida transcurrió desde los 12 años, entre 15 y 21 días de carrera en carrera. Fue un sin parar”, contó.

Su trayectoria pasó por distintas categorías, entre ellas karting, Fórmula, Fórmula 2, Fórmula 3, TC2000, Turismo Carretera y Top Race, construyendo una carrera que tuvo uno de sus puntos más importantes con el campeonato de TC2000 de 1997.

El Zonda, una vuelta especial

Martin cuenta con el apoyo de toda la provincia en su vuelta al TC2000. FOTO: MARTÍN BRITO/DIARIO HUARPE.

El circuito sanjuanino también ocupa un lugar particular en su historia y volver a manejar allí será uno de los principales atractivos de esta nueva experiencia. “Una gran parte me motiva de volver al Zonda con mi público, con mi gente, en la categoría que me dio todo”, afirmó.

Martin sabe, además, que el trazado representa un desafío importante por sus características. “El Zonda siempre es un desafío muy grande, es una pista muy veloz que no permite errores”, explicó.

Prepararse para volver a competir

El piloto también reconoció que el regreso implica un desafío físico después de tantos años alejado de la actividad oficial. “Físicamente estoy un poco complicado”, admitió Martin, aunque inmediatamente contó que está trabajando para llegar de la mejor manera.

“Acá estamos trabajando y haciendo un poco de karting para ver si podemos activar”, señaló sobre la preparación previa a la competencia.

Un homenaje para disfrutar

Martin reconoció que el regreso genera emoción y adrenalina por volver a la categoría que le dio todo. FOTO: MARTÍN BRITO/DIARIO HUARPE.

La posibilidad de volver a competir se concretó a partir de las gestiones del gobernador Marcelo Orrego, la Secretaría de Deportes y la Federación Sanjuanina de Automovilismo, según destacó el propio Martin. “Han puesto todo el entusiasmo para brindarme este homenaje”, expresó.

Con ese contexto, el histórico piloto sanjuanino aseguró que buscará aprovechar la oportunidad sin perder de vista el verdadero sentido de la jornada. “Trataré de hacer lo mejor posible, lo más decorosamente posible y transformar ese fin de semana en un disfrute”, cerró.