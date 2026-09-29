San Juan recibió a 1.392 participantes de 19 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los Juegos Nacionales de Adultos Mayores 2026, que se extenderán hasta el viernes 2 de octubre. La competencia reunirá a deportistas en 11 disciplinas y movilizará, además, a unos 200 acompañantes, con actividad distribuida en cuatro escenarios de la provincia.

La apertura se realizó este lunes 28 de septiembre en el Estadio Aldo Cantoni, mientras que las competencias comenzarán este martes. La llegada de las delegaciones también genera movimiento fuera de las sedes deportivas, principalmente en hoteles, restaurantes y otros servicios vinculados al turismo.

“Todos los hoteles están llenos. La provincia tiene prácticamente completa todas las plazas y la concurrencia de visitantes va a ser muy importante durante toda la semana”, declaró a DIARIO HUARPE Mauricio Lara, subsecretario de Deporte de San Juan.

Por su parte, el vicegobernador Fabián Martín destacó que la organización de los Juegos forma parte de una planificación provincial para sostener la llegada de visitantes mediante actividades deportivas, culturales, turísticas y profesionales a lo largo del año.

Además, explicó que la posibilidad de organizar esta edición surgió a partir de la participación de San Juan en competencias anteriores, realizadas en otras provincias.

“San Juan participó el año pasado y en años anteriores en estos Juegos, y de allí, de la participación de San Juan en otras provincias, surgió la posibilidad de que viniesen a San Juan”, señaló.

Martín también puso el foco en el movimiento económico que generan estos encuentros. “La idea es que toda la parte gastronómica, hotelera y demás pueda trabajar”, expresó.

Consultado sobre la inversión destinada a la organización, no precisó una cifra y destacó que la provincia cuenta con infraestructura y recursos humanos para desarrollar la competencia.

11 disciplinas en cuatro escenarios

El Velódromo Vicente Alejo Chancay concentrará buena parte de la actividad, con las competencias de tenis de mesa, ajedrez, sapo, truco y tejo. Las jornadas se desarrollarán aproximadamente entre las 8 y las 18.

En el Club Hispano se disputarán tenis, pádel, Circuito de Habilidades Motrices (CHAM) y newcom. La natación tendrá lugar en la pileta de El Almendro, mientras que orientación se desarrollará en el sector del Monumento al Deporte, en el Parque de Mayo.

Las competencias tendrán entrada libre y gratuita para quienes quieran acercarse a acompañar a los deportistas.

La natación se incorpora como una de las novedades de esta edición, que reúne a participantes mayores de 60 años. El encuentro finalizará el viernes 2 de octubre, con un cierre previsto en el Colegio Don Bosco.

San Juan tendrá 58 representantes

La delegación sanjuanina estará integrada por 58 deportistas, que competirán en las 11 disciplinas previstas.

Entre ellos estará Enrique Soler, de 73 años, quien lleva alrededor de seis décadas vinculado al tenis de mesa. A lo largo de su trayectoria representó a San Juan en Juegos Evita y participó en torneos sudamericanos, latinoamericanos, panamericanos y mundiales.

Actualmente entrena tres veces por semana y volverá a competir con la camiseta de la provincia, esta vez frente a delegaciones llegadas desde distintos puntos del país.

“La expectativa es la de siempre. Cada vez se hace más competitivo y aparecen equipos bastante difíciles, pero vamos a tratar de poner todo para dejar bien asentada a la provincia”, expresó Soler a DIARIO HUARPE.

Para él y los otros 57 representantes sanjuaninos, el desafío comenzará este martes, con la posibilidad de competir como locales y compartir una semana de deporte con adultos mayores de distintas provincias.