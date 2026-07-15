La capacitación en primeros auxilios que impulsa la Policía de San Juan volvió a mostrar resultados concretos. Entre enero y julio de 2026, efectivos de la fuerza lograron salvar la vida de 17 bebés y niños mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y desobstrucción de la vía aérea, realizadas en situaciones de extrema urgencia.

De acuerdo con datos oficiales, las intervenciones alcanzaron a menores de entre 2 meses y 3 años de edad. En la mayoría de los casos, la rápida actuación policial fue determinante para estabilizar a los pacientes antes de la llegada de los servicios de emergencia y su posterior traslado a un centro de salud.

El mes con mayor cantidad de asistencias fue junio, con cuatro intervenciones. Además, se registró un caso en enero, tres en febrero, uno en marzo, tres en abril, dos en mayo y tres durante lo que va de julio.

Las estadísticas oficiales también indican que durante marzo, abril y junio los efectivos debieron intervenir en partos de emergencia, ampliando el alcance de la asistencia brindada por el personal policial en la vía pública.

Respecto de las causas de las emergencias, el 60% de los episodios correspondió a ahogamientos provocados por alimentos o leche materna, mientras que el 40% restante estuvo relacionado con la obstrucción de las vías respiratorias por objetos extraños.

La mayor concentración de intervenciones se registró en la zona sur del Gran San Juan, donde los policías aplicaron las maniobras de primeros auxilios antes de la llegada del personal médico, una acción que resultó decisiva para preservar la vida de los menores.

Estos resultados forman parte de un plan de capacitación que la fuerza desarrolla de manera sostenida desde 2024. En ese período, más de 4.000 funcionarios participaron de diferentes instancias de formación vinculadas a primeros auxilios, seguridad vial, conducción profesional y otras áreas operativas.

Según la información oficial, 1.450 efectivos realizaron cursos de perfeccionamiento y actualización para ascensos en la Escuela Superior, donde recibieron capacitación en primeros auxilios físicos y salud mental a cargo de Salud Policial de la Dirección de Personal D-1 y del Gabinete Interdisciplinario de Salud del D-6, Dirección de Instrucción y Formación Policial.

A esa cifra se suman más de 600 choferes que participaron de jornadas de concientización en seguridad vial y otros 380 que obtuvieron la acreditación como conductores profesionales a través de la Escuela de Conductores.

Desde agosto de 2025, con la implementación del Plan Anual de Capacitación (PAC), se incorporaron más de 27 cursos de formación continua. Entre ellos, el curso específico de primeros auxilios ya cuenta con más de 200 egresados.

Asimismo, desde diciembre de 2024 la Escuela de Tiro incorporó un taller de primeros auxilios en cada jornada de reducción y esposamiento, instancia en la que ya fueron capacitados más de 1.600 funcionarios.

Actualmente, la formación en primeros auxilios integra de manera obligatoria los planes de estudio para agentes y oficiales de la Policía de San Juan, consolidándose como una herramienta fundamental que, según reflejan las estadísticas de este año, ya permitió salvar la vida de 17 niños en situaciones de extrema emergencia.