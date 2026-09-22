El Parque de Mayo volvió a convertirse este lunes en uno de los principales puntos de encuentro de los jóvenes sanjuaninos. Según confirmaron desde la Policía a DIARIO HUARPE, unas 30.000 personas pasaron por el Festi Joven 2026 para celebrar el Día del Estudiante y la llegada de la primavera entre música, mates, amigos y actividades al aire libre.

Desde varias horas antes del comienzo oficial, previsto para las 16, comenzaron a aparecer grupos que buscaban un lugar entre los espacios verdes. Las mantas sobre el césped, los termos, algo para comer y las pelotas marcaron buena parte de una jornada que reunió no solamente a estudiantes, sino también a familias que se acercaron a recorrer el predio.

Con el paso de las horas, el movimiento fue creciendo. Algunos eligieron instalarse cerca de los escenarios, mientras otros aprovecharon el Parque de Mayo para encontrarse con amigos, tomar mate o participar de las propuestas recreativas.

La música estuvo repartida en tres sectores y permitió que cada grupo encontrara su lugar. Por el Escenario Mayor pasaron, entre otros, DJ Leo Franovich, Luz Danelutto, Mi Combo RKT, Anita Pau, A Todo Trapo, Cuerda Floja, Pijama, Palo Santto y Omega.

La Peña concentró las propuestas vinculadas al folclore, el tango y la danza, mientras que el Espacio Urbano reunió rap, trap, hip hop, K-pop, rock y freestyle.

Mucho más que los escenarios

No toda la actividad pasó por la música. Durante la tarde hubo jóvenes jugando vóley playa, fútbol-tenis y básquet, mientras otros se acercaron a los sectores de skate, rollers y parkour.

También hubo freestyle, karaoke y stands de universidades, organismos provinciales y organizaciones vinculadas con salud, ambiente y juventud.

En medio de ese movimiento, los conductores del escenario principal organizaron juegos y consignas con el público, con premios como remeras y gorras. La celebración fue cambiando de ritmo a medida que avanzó la tarde: primero predominó el encuentro alrededor del mate y luego los escenarios comenzaron a concentrar cada vez más público.

Orrego recorrió el Parque de Mayo

El gobernador Marcelo Orrego también pasó por el Festi Joven y recorrió distintos sectores del predio. Allí destacó la posibilidad de que la celebración reuniera tanto a jóvenes como a familias.

Orrego definió la coincidencia entre el Día del Estudiante y el inicio de la primavera como “una combinación perfecta” y recordó sus propios festejos de juventud, cuando las estudiantinas se realizaban principalmente en clubes.

También dejó un mensaje para los jóvenes y los alentó a perseguir sus proyectos y elegir actividades que puedan desarrollar con pasión.

Un operativo con 290 policías

La masividad del festejo también obligó a desplegar un importante operativo de seguridad. La Policía comenzó a trabajar desde las 8 y destinó 290 efectivos, 15 vehículos entre autos y motos y otros 30 policías en bicicleta.

En los ingresos se realizaron controles de mochilas y bolsos para evitar el ingreso de alcohol, botellas de vidrio y elementos cortopunzantes. También hubo vallados y retenes en distintos sectores.

Además, la Escuela Luis Jorge Fontana fue utilizada como base transitoria de la Comisaría del Menor ante posibles intervenciones que involucraran a adolescentes.

“Señas que Unen” tuvo sus ganadores

Durante la jornada también se conocieron los ganadores del concurso provincial “Señas que Unen”, una propuesta en la que estudiantes secundarios interpretaron el Himno Nacional Argentino en Lengua de Señas Argentina.

El Colegio Provincial N.º 1 de Chimbas obtuvo el primer puesto. La Escuela Secundaria Barrio Valle Grande, de Rawson, quedó segunda y el Colegio Secundario Augusto Pulenta, de San Martín, completó el podio.

La celebración había tenido que ser reprogramada por el viento Zonda, pero finalmente pudo realizarse con su grilla completa. Ya entrada la tarde, los tres escenarios tenían su propio público y miles de personas seguían moviéndose entre los distintos sectores del Parque.

Así, entre bandas, mates, juegos y encuentros, unas 30.000 personas terminaron convirtiendo al Parque de Mayo en el epicentro sanjuanino de la llegada de la primavera.