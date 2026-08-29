Este miércoles 27 de agosto se conoció que MCEwen Copper consiguió un préstamo de 240 millones de dólares para impulsar el proyecto Los Azules. Pero también se conocieron los datos del avance de su campaña de campo 2025-2026, que finalizó con más de 5.600 metros de perforación.

Los resultados geotécnicos obtenidos fueron mejores de lo esperado y permitirán optimizar el diseño del rajo abierto a medida que avance la planificación minera. Las perforaciones de esterilización confirmaron la aptitud de la ubicación prevista para la instalación de almacenamiento de roca del sector noreste.

Se viene una adjudicación clave

La empresa informó que la ingeniería necesaria para alcanzar la Decisión Final de Inversión (FID) avanza por delante del cronograma previsto. La ingeniería de los principales paquetes de equipos de proceso —extracción por solventes / electroobtención, ácido sulfúrico y trituración— fue adjudicada a Metso, mientras que la licitación de la flota minera se encuentra en evaluación final y se prevé seleccionar al contratista EPCM durante el cuarto trimestre de 2026.

Durante el pico de actividad de la última temporada de campo, el proyecto empleó a más de 500 personas, de las cuales cerca del 90% fueron contratadas en San Juan. Las encuestas domiciliarias realizadas puerta a puerta en las comunidades cercanas al proyecto muestran niveles de confianza y aceptación superiores al 90%.

McEwen Copper continúa desarrollando programas comunitarios que han capacitado a cerca de 2.000 habitantes de Calingasta en competencias técnicas, junto con un programa de alianzas comunitarias que financia iniciativas productivas, sociales y de infraestructura de riego en las comunidades locales.

El desafío del invierno

Durante esta temporada, el proyecto atravesó una de las nevadas más intensas de las últimas dos décadas, lo que puso a prueba los protocolos de seguridad. El regreso al sitio y la gestión del agua producto del deshielo requerirán especial atención. McEwen Copper está preparada para acompañar la respuesta liderada por el Gobierno de San Juan y las comunidades locales mediante maquinaria pesada y obras de gestión hídrica.

Al mismo tiempo, se espera que el deshielo contribuya a recuperar los niveles de los embalses hidroeléctricos y a recargar los acuíferos después de años de sequía, un desarrollo favorable para una región que ha atravesado un período prolongado de escasez hídrica.