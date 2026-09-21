Unos famosos fueron papás por primera vez, pero él le fue infiel y se separaron

Una relación de una década llegó a su fin en los últimos días tras confirmarse la separación de la modelo argentina Valentina Ferrer y el cantante colombiano J Balvin. La ruptura del vínculo, que dejó como fruto la llegada de su primer hijo, se dio a conocer luego de que se hicieran públicos los testimonios sobre una presunta infidelidad.

El quiebre del noviazgo coincidió con la aparición de la modelo e influencer mexicana Melanie Pavola, quien aseguró haber mantenido un encuentro íntimo con el artista mientras la modelo argentina atravesaba su embarazo. Tras la difusión de esas versiones, el amor se terminó debido al desliz expuesto por la tercera en discordia.

A través de sus redes sociales, Ferrer compartió un video en TikTok acompañado por la canción Te vi de La Joaqui, cuya letra aborda el inicio de una nueva etapa tras un distanciamiento doloroso. Asimismo, la modelo publicó un mensaje directo para comunicar la decisión tomada con el músico.

"Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros", manifestó Ferrer en su comunicado.

Pese al anuncio del distanciamiento, el cantante utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un saludo de cumpleaños a su expareja. Acompañado por una serie de fotografías, el artista compartió unas palabras dirigidas a la madre de su hijo.

"Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte. Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti", expresó el músico colombiano.

En el mismo mensaje, el cantante concluyó su dedicatoria con un deseo hacia la modelo argentina.

"Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti. Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das. Feliz cumpleaños, Vale", agregó el artista al finalizar su escrito.