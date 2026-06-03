La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), a través de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, dio un paso clave hacia la diversificación de la matriz energética. El decano Jorge Castro confirmó a DIARIO HUARPE la firma de un acta complementaria con el EPSE para iniciar la elaboración del primer mapa de recursos geotérmicos del Valle de Tulum.

El proyecto, que se extenderá durante dos años, tiene como objetivo principal determinar las temperaturas del subsuelo para evaluar su aprovechamiento energético. Según detalló Castro, esta labor no se realizará en solitario: "Nuestros investigadores están trabajando mancomunadamente con el grupo de trabajo más importante en la temática que hay en Europa, una universidad alemana con la que tenemos una maestría binacional sobre geotermia aplicada".

El objetivo de este mapeo va mucho más allá de la mera investigación académica. Castro puso como ejemplo el modelo alemán: "Se puede, por ejemplo, a través de esta energía, refrigerar o calefaccionar edificios. El costo comparativo con la energía eléctrica es de un 40% menor, siendo una alternativa mucho más sustentable desde el punto de vista económico".

El proceso implicará perforaciones estratégicas en diversos puntos del Valle de Tulum. Aunque el decano prefirió mantener la cautela sobre las zonas específicas, aseguró que ya existen reportes previos que confirman la existencia de un potencial real, liderados por la doctora Sofía Pérez Luján, referente de la facultad en la materia.

En cuanto a la viabilidad financiera, el decano confirmó que será el EPSE el organismo que realizará el aporte económico necesario, reafirmando su rol como ente oficial competente para impulsar estas alternativas. "El EPSE hace todo el aporte y entendemos que es el organismo oficial para llevar adelante este proyecto junto a la Facultad", concluyó.

Con la firma de esta acta, San Juan se encamina a explorar una fuente de energía que podría transformar la eficiencia térmica de sus edificios y reducir costos operativos, marcando un hito en la investigación aplicada a nivel provincial.