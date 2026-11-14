UPCN San Juan Vóley consiguió una nueva y contundente victoria en la Superliga Argentina de Vóleibol. Este sábado, por la segunda jornada del Tour 2, derrotó por 3-0 a Boca Juniors en el Polideportivo Gorki Grana de Morón y extendió su racha perfecta en el certamen: cinco partidos jugados, cinco ganados y ningún set cedido.

Con parciales de 25-9, 25-19 y 25-20, el encuentro tuvo un comienzo arrollador del elenco sanjuanino. UPCN dominó de principio a fin el primer capítulo y estableció una diferencia de 16 puntos, con un 25-9 que se convirtió en el set más amplio de lo que va de la temporada.

En los siguientes parciales, el conjunto xeneize intentó ajustar su funcionamiento, pero los dirigidos por Fabián Armoa mantuvieron el control absoluto del desarrollo y volvieron a marcar diferencias desde la presión del saque y la contundencia en ataque.

Las claves del triunfo y las figuras

El servicio volvió a ser una de las armas principales de Los Cóndores, que sumaron 13 puntos directos (aces) por esa vía, cinco de ellos a través del receptor punta Alejandro Toro. En ofensiva, el máximo anotador del encuentro fue el opuesto serbio Petar Premovic, quien aportó 17 puntos.

Con este resultado, UPCN conserva en soledad el liderazgo de la Superliga con puntaje ideal y llegará al último compromiso del Tour 2 con el objetivo de cerrar otra etapa perfecta. El próximo desafío será este domingo desde las 18:00, cuando enfrente a Monteros en el cierre de la fecha en Morón, con televisación en vivo de Fox Sports.

Síntesis del partido

Boca Juniors (0): Juan Esteban Rodríguez, Bautista Danna, Manuel Chazareta, Elías Flores, Gastón Linares, Luciano Coto y Pedro Besso (líbero). Entrenador: Marcelo Gigante. Ingresaron: Mateo Dimeco, Brais Del Coto, Erik Drimal y Juan Cruz Iraldi.

UPCN San Juan Vóley (3): Gaspar Bittar, Petar Premovic, Imanol Salazar, Matheus Alejandro, Alejandro Toro, León Meier, Federico Trucco y Tomás Ruiz (líberos). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: No hubo variantes.

Parciales: 9-25, 19-25 y 20-25.

Estadio: Polideportivo Gorki Grana (Morón).