El plantel de UPCN San Juan Vóley conoció su fixture oficial para disputar el Tour 1 de la Superliga Argentina de Vóleibol 2026/27, certamen que marcará el estreno de la nueva denominación de la máxima categoría masculina de clubes del país.

La acción para el conjunto gremial se desarrollará del 29 de octubre al 1 de noviembre en el polideportivo de la ciudad de Monteros, provincia de Tucumán.

El debut del sexteto sanjuanino está programado para este jueves 29 de octubre a las 18:00 horas, momento en el que se medirá frente a Ferro Carril Oeste.

Tras la jornada inicial y un día de descanso intermedio, el equipo continuará su participación el sábado 31 de octubre a las 11:00 horas ante San Lorenzo, mientras que el cierre de la primera burbuja competitiva será el domingo 1 de noviembre, también desde las 11:00 horas, cuando enfrente a Sonder.

Toda la serie de partidos que disputará UPCN en tierras tucumanas contará con transmisión en vivo a través de la pantalla de Fox Sports y por la plataforma de streaming oficial en el canal de YouTube de Vóley ACLAV.

Cronograma detallado de partidos

Tour 1: Monteros - Tucumán.

Jueves 29 de octubre (18:00 h): UPCN vs. Ferro

Sábado 31 de octubre (11:00 h): UPCN vs. San Lorenzo

Domingo 1 de noviembre (11:00 h): UPCN vs. Sonder