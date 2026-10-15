UPCN San Juan Vóley comenzará oficialmente la temporada 2026/2027 este viernes 16 de octubre, cuando enfrente a Boca Juniors por las semifinales de la Supercopa Argentina. El encuentro se disputará desde las 21 en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, Buenos Aires, y marcará el primer desafío del conjunto sanjuanino, que buscará arrancar el año deportivo con una nueva consagración.

El certamen reunirá a los cuatro mejores equipos de la temporada anterior. La jornada comenzará a las 18 con el cruce entre Ciudad Vóley y Monteros Vóley, mientras que UPCN y Boca cerrarán las semifinales. Los ganadores se enfrentarán el sábado 17 de octubre, a las 21, en la gran final. Previamente, a las 18, se disputará el encuentro por el tercer puesto.

El equipo dirigido por Fabián Armoa llega al debut después de una intensa preparación que incluyó partidos amistosos internacionales. Primero recibió al seleccionado de Japón B en San Juan y luego viajó a Brasil para disputar la Copa Internacional Brasil Atacadista, en Joinville. Allí se consagró campeón invicto, con cinco triunfos consecutivos y una victoria por 3-2 frente al equipo anfitrión en la final.

UPCN buscará recuperar la Supercopa

El conjunto sanjuanino intentará volver a levantar un trofeo que conquistó por última vez en la temporada 2021/2022, cuando superó a Ciudad Vóley en la definición.

UPCN es el máximo ganador histórico de esta competencia si se consideran también las ediciones de la antigua Copa Master. En total, acumula siete títulos: seis de la Copa Master, obtenidos en 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 y 2017, y una Supercopa.

Para esta temporada, el club conserva gran parte del plantel que se consagró campeón de la Liga Argentina en el ciclo anterior e incorporó a Petar Premovic, Pablo Crer, Tomás Ruiz y Gaspar Bitar.

Entre los integrantes del equipo también aparecen Alejandro Toro, Leon Meier, Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta, Juan Simón Villarruel, Mateo Gómez, Matheus Alejandro, Imanol Salazar, Iván Quiroga y Federico Trucco.

A qué hora juega UPCN contra Boca y dónde verlo en vivo

El partido entre UPCN San Juan Vóley y Boca Juniors se disputará este viernes 16 de octubre, desde las 21, en el Polideportivo Gorki Grana de Morón. El encuentro podrá seguirse en vivo por Fox Sports y a través del canal oficial de ACLAV en YouTube.

La Supercopa será el primero de varios compromisos importantes para el conjunto sanjuanino, que también disputará la Liga Argentina, la Copa ACLAV y el Campeonato Sudamericano de Clubes, certamen que otorga una plaza para el Mundial de Clubes.

Además, la temporada tendrá un significado especial para UPCN, ya que el equipo celebrará sus 20 años de historia con el objetivo de seguir sumando títulos.