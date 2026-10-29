UPCN San Juan Vóley comenzó con solidez la defensa del título en la Superliga Argentina de Vóleibol 2026/27. Este jueves, en el marco del Tour 1 que se disputa en el Polideportivo Municipal de Monteros, Tucumán, el conjunto sanjuanino venció en sets corridos a Ferro Carril Oeste por 3-0, con parciales de 26-24, 25-13 y 25-15, adjudicándose sus primeros tres puntos en la tabla.

El trámite del encuentro comenzó con un primer set sumamente parejo, donde los dirigidos por Fabián Armoa debieron batallar punto a punto en el tramo final para destrabarlo por 26-24. A partir del segundo capítulo, el Gremial ajustó el bloqueo y el ataque, marcó una clara superioridad sobre el equipo de Caballito y resolvió el partido con holgura.

La gran figura de la jornada fue el atacante León Meier, máximo anotador del cotejo con 12 puntos (ocho por vía de ataque y cuatro bloqueos). Tras este debut exitoso, el plantel sanjuanino volverá a salir a la cancha este sábado a las 11:00 horas para medirse ante San Lorenzo, nuevamente en el polideportivo tucumano. El encuentro contará con la transmisión en vivo de Fox Sports y el canal oficial de YouTube de la ACLAV.

Síntesis del partido

UPCN San Juan Vóley (3): Gaspar Bitar, Petar Premovic; Imanol Salazar, Matheus Alejandro; Alejandro Toro, León Meier; Federico Trucco (líbero). DT: Fabián Armoa. Ingresaron: Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta, Juan Simón Villarruel, Mateo Gómez e Iván Quiroga.

Ferro Carril Oeste (0): Tomás Steeman, Joaquín Castillo; Amilkar Herrera, Juan Vercellino; Francisco Arrigone, Santiago Martín Ramella; Andrés Escobar (líbero). DT: Gabriel Arroyo. Ingresaron: Santiago Torres, Hilario Neville y Santiago Perznianko.

Parciales: 26-24, 25-13 y 25-15.

Estadio: Polideportivo Municipal de Monteros, Tucumán.