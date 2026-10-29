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UPCN debutó con un triunfo importante en la Superliga de Vóley
POR REDACCIÓN
UPCN San Juan Vóley comenzó con solidez la defensa del título en la Superliga Argentina de Vóleibol 2026/27. Este jueves, en el marco del Tour 1 que se disputa en el Polideportivo Municipal de Monteros, Tucumán, el conjunto sanjuanino venció en sets corridos a Ferro Carril Oeste por 3-0, con parciales de 26-24, 25-13 y 25-15, adjudicándose sus primeros tres puntos en la tabla.
El trámite del encuentro comenzó con un primer set sumamente parejo, donde los dirigidos por Fabián Armoa debieron batallar punto a punto en el tramo final para destrabarlo por 26-24. A partir del segundo capítulo, el Gremial ajustó el bloqueo y el ataque, marcó una clara superioridad sobre el equipo de Caballito y resolvió el partido con holgura.
La gran figura de la jornada fue el atacante León Meier, máximo anotador del cotejo con 12 puntos (ocho por vía de ataque y cuatro bloqueos). Tras este debut exitoso, el plantel sanjuanino volverá a salir a la cancha este sábado a las 11:00 horas para medirse ante San Lorenzo, nuevamente en el polideportivo tucumano. El encuentro contará con la transmisión en vivo de Fox Sports y el canal oficial de YouTube de la ACLAV.
Síntesis del partido
UPCN San Juan Vóley (3): Gaspar Bitar, Petar Premovic; Imanol Salazar, Matheus Alejandro; Alejandro Toro, León Meier; Federico Trucco (líbero). DT: Fabián Armoa. Ingresaron: Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta, Juan Simón Villarruel, Mateo Gómez e Iván Quiroga.
Ferro Carril Oeste (0): Tomás Steeman, Joaquín Castillo; Amilkar Herrera, Juan Vercellino; Francisco Arrigone, Santiago Martín Ramella; Andrés Escobar (líbero). DT: Gabriel Arroyo. Ingresaron: Santiago Torres, Hilario Neville y Santiago Perznianko.
Parciales: 26-24, 25-13 y 25-15.
Estadio: Polideportivo Municipal de Monteros, Tucumán.