UPCN San Juan Vóley afrontará desde este viernes 13 de noviembre una nueva prueba en la Superliga Argentina de Vóleibol 2026/27. El equipo dirigido por Fabián Armoa disputará tres partidos consecutivos en Buenos Aires, con el objetivo de conservar el liderazgo que consiguió tras un comienzo perfecto en la competencia.

Los Cóndores llegan al Tour 2 como únicos punteros, con nueve unidades, producto de tres victorias sin ceder ningún set. Su principal perseguidor es Ciudad Vóley, que también terminó invicto la primera etapa, aunque con ocho puntos. Boca Juniors, River Plate y Waiwen aparecen detrás con seis unidades.

La segunda etapa del certamen se desarrollará entre el jueves 12 y el domingo 15 de noviembre en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, con Ciudad Vóley como anfitrión.

Tres partidos para defender la punta

El primer compromiso del conjunto sanjuanino será el viernes 13, desde las 15, frente a Vélez Sarsfield, un rival que llega con una victoria y dos derrotas en sus primeras presentaciones.

El sábado 14, también a las 15, UPCN enfrentará a Boca Juniors, uno de los equipos que comenzó la temporada entre los principales protagonistas. El cruce tendrá un antecedente reciente: ambos se enfrentaron en octubre por las semifinales de la Supercopa Argentina, con victoria del conjunto sanjuanino por 3-0.

El último encuentro será el domingo 15, desde las 18, ante Monteros Vóley de Tucumán, que cerró el primer tour sin conseguir victorias.

Todos los partidos se disputarán en el mismo escenario y podrán seguirse mediante las transmisiones de la competencia por Fox Sports y las plataformas digitales de Aclav.

Un arranque perfecto que buscará prolongar

El equipo de Armoa llega respaldado por su rendimiento en el Tour 1, disputado en Monteros, Tucumán. Allí derrotó a Ferro Carril Oeste, San Lorenzo y Sonder, todos por 3-0.

En esos tres compromisos, UPCN ganó los nueve sets que disputó, una efectividad que le permitió obtener el puntaje ideal y quedar por encima de Ciudad en la clasificación.

Sin embargo, el segundo tour presenta un desafío diferente. Además de intentar extender su invicto, el Gremial deberá sostener la regularidad frente a Boca, uno de sus perseguidores directos, y evitar perder terreno ante Ciudad.

Con la temporada todavía en sus primeras fechas, cada punto comienza a cobrar importancia en una fase regular que contempla seis tours antes del inicio de los playoffs, previstos para marzo de 2027.