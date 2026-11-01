UPCN San Juan Vóley culminó una presentación implacable en el Tour 1 de la Superliga Argentina de Vóleibol. Este domingo, en el Polideportivo Municipal de Monteros, el conjunto sanjuanino venció a Club Sonder de Rosario con un contundente 3-0 y selló su paso por suelo tucumano con puntaje perfecto, cosechando tres victorias consecutivas sin perder ningún parcial en el certamen nacional.

El equipo dirigido por Fabián Armoa dominó las acciones de principio a fin, registrando parciales de 25-19, 25-18 y 25-18. La solidez en el bloqueo y la efectividad en ataque fueron las credenciales que sostuvieron la clara ventaja en el marcador durante todo el encuentro.

El central Imanol Salazar se erigió como la figura del partido al transformarse en el máximo anotador de la jornada con 14 puntos, producto de 8 ataques certeros y 6 bloqueos clave en la red. En la faz ofensiva, el conjunto gremial exhibió un goleo repartido con valiosos aportes de Matheus Alejandro (9 unidades), León Meier (8), Petar Premovic (8) y el receptor punta Alejandro Toro (7).

Con este resultado, la escuadra sanjuanina completó una actuación impecable en el arranque de la fase regular, sumando victorias por 3-0 ante Ferro Carril Oeste en el debut, San Lorenzo en la segunda jornada y Sonder en el cierre del fin de semana.

Tras el auspicioso estreno en Monteros, el plantel de UPCN retornará a la provincia antes de encarar su próximo desafío oficial. La competencia continuará con el Tour 2, que se disputará del 12 al 15 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la capital nacional, el gremial se medirá frente a Vélez Sarsfield, Boca Juniors y el anfitrión de la fecha inaugural, Monteros Vóley.

Resumen del partido

Sonder (0): José Cejas, Bautista Gazaba; Luciano Arrueta, Matías Díaz; Juan De Cerchio, Carlos Beroe; Michele Verasio (líbero). DT: Sebastián Brajkovich. Ingresaron: Julián Perrou, Lautaro Cimarelli, Emanuel Galsassi e Ivo Osatinsky.

UPCN San Juan Vóley (3): Gaspar Bitar, Petar Premovic; Imanol Salazar, Matheus Alejandro; Alejandro Toro, León Meier; Federico Trucco (líbero). DT: Fabián Armoa. Ingresaron: Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta, Juan Simón Villarruel, Iván Quiroga y Mateo Gómez.

Parciales: 19-25, 18-25 y 18-25.

Estadio: Polideportivo Municipal de Monteros, Tucumán.