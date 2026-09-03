UPCN San Juan Vóley sumó este miércoles una nueva prueba en su preparación para la temporada 2026/27. El conjunto sanjuanino cayó por 3 a 0 frente a Japón B, en el segundo amistoso de pretemporada que disputaron ambos equipos en el estadio de UPCN.

El seleccionado asiático se impuso con parciales de 25-22, 25-19 y 25-23, en un encuentro que tuvo mucha intensidad y contó con un gran marco de público.

Más allá del resultado, el partido representó una nueva oportunidad para que los dos equipos pudieran exigir a sus distintas formaciones y continuar con la puesta a punto de cara a los desafíos oficiales.

También jugaron un set extra

Una vez finalizados los tres sets reglamentarios, los entrenadores acordaron disputar un cuarto parcial para darle continuidad al ensayo.

Japón B volvió a quedarse con el set, esta vez por un ajustado 29-27, en un cierre que reflejó la paridad y la intensidad que tuvo el amistoso.

Para UPCN, la jornada permitió sumar nuevos minutos de juego y continuar con el ajuste de diferentes aspectos técnicos, tácticos y físicos.

Un partido que queda en la historia

El amistoso tuvo además un significado especial para la institución sanjuanina. El encuentro quedó como un hecho histórico para UPCN, que tuvo la posibilidad de enfrentar en San Juan a un seleccionado asiático.

Estos partidos forman parte de la preparación del equipo dirigido por Fabián Armoa, que trabaja con la mira puesta en sus principales objetivos de la temporada: la Liga Argentina y el Campeonato Sudamericano de Clubes. Además, UPCN afrontará los distintos torneos satélites organizados por ACLAV.

Todo el plantel tuvo minutos

A lo largo de los distintos sets y de la serie de amistosos, Armoa utilizó a todos los integrantes del plantel 2026/27.

Los armadores son Mateo Bozikovich y Gaspar Bittar, este último refuerzo. En la posición de opuesto están Petar Premovic, de Serbia y también incorporación, y Gerónimo Elgueta.

Como centrales aparecen Matheus Alejandro, de Brasil; Imanol Salazar, Iván Quiroga y Pablo Crer, otro de los refuerzos.

En las puntas se encuentran Leon Meier, de Alemania; Alejandro Toro, Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez. Los líberos son Federico Trucco y Tomás Ruiz, refuerzo para esta temporada.

De esta manera, UPCN continúa acumulando competencia y minutos de juego antes del inicio de una temporada en la que volverá a afrontar los principales desafíos del vóley nacional y sudamericano.