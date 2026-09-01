UPCN San Juan Vóley perdió 3-2 ante Japón B en un intenso partido amistoso disputado este lunes en el estadio del conjunto sanjuanino. El vigente campeón de la Liga de Vóleibol Argentina comenzó con ventaja de dos sets, pero el seleccionado japonés reaccionó, igualó el encuentro y terminó quedándose con el triunfo en el tie break.

Un comienzo favorable para UPCN

El equipo sanjuanino tuvo un arranque sólido y consiguió ponerse rápidamente 2-0. Con potencia en ataque y buenas respuestas en defensa y bloqueo, UPCN logró controlar los dos primeros parciales.

El primer set fue para el local por 28-26, mientras que el segundo terminó 25-21. Con esa ventaja, el conjunto de Fabián Armoa quedó a un solo parcial de quedarse con su primer amistoso de pretemporada.

Japón B reaccionó y dio vuelta el partido

A partir del tercer set, el seleccionado japonés consiguió cambiar el desarrollo del encuentro. Japón B mejoró su rendimiento defensivo y encontró mayores variantes en ataque para comenzar a descontar.

El tercer parcial quedó en manos de los asiáticos por 25-16. Luego, Japón B volvió a imponerse, esta vez por 25-23, y consiguió llevar el partido al tie break.

En el quinto set, el desgaste físico de UPCN terminó siendo determinante. El equipo sanjuanino lleva apenas tres semanas de trabajo de pretemporada y sintió el esfuerzo en el tramo final. Japón B aprovechó la situación y cerró el partido con un contundente 15-10.

Un ensayo de nivel internacional

Más allá de la derrota, el amistoso representó una importante prueba para UPCN, que comenzó a sumar minutos de juego frente a un seleccionado de alto nivel.

El encuentro también contó con un buen marco de público en el estadio del club, que pudo volver a ver en acción al vigente campeón argentino durante su preparación para la nueva temporada.

Este miércoles habrá revancha

La serie tendrá un segundo capítulo este miércoles 2 de septiembre. UPCN y Japón B volverán a enfrentarse desde las 21.30, nuevamente en el estadio de UPCN.

El partido tendrá entrada libre y gratuita, por lo que el conjunto sanjuanino tendrá la oportunidad de buscar revancha ante el seleccionado japonés y continuar con su puesta a punto de cara a las competencias oficiales.