UPCN San Juan Vóley continúa elevando la exigencia de su pretemporada y desde este miércoles 23 de septiembre disputará la Copa Internacional Brasil Atacadista, en Joinville. El conjunto sanjuanino será el único representante argentino dentro de un certamen que reunirá a destacados equipos brasileños.

La competencia se desarrollará hasta el domingo 27 en el Ginásio da Univille, en el estado de Santa Catarina. Además de UPCN, participarán Joinville Vôlei, Vôlei APAN, Fluminense y ADV Jaraguá.

El debut de UPCN será este miércoles a las 17 frente a Fluminense. Tras una jornada sin actividad, volverá a jugar el viernes 25 ante Vôlei APAN y el sábado 26 se medirá con ADV Jaraguá.

El cierre será el domingo 27, desde las 19.30, frente al anfitrión Joinville Vôlei.

Una prueba internacional antes de la nueva temporada

La Copa Internacional Brasil Atacadista forma parte de la preparación del equipo para la temporada 2026/27 y le permitirá al cuerpo técnico observar el funcionamiento colectivo frente a rivales de otro país, además de seguir sumando ritmo competitivo.

UPCN llega al torneo después de haber disputado dos amistosos en San Juan frente a la Selección B de Japón, otra de las pruebas internacionales elegidas durante la puesta a punto.

El conjunto sanjuanino afrontará la próxima temporada como vigente campeón de la Liga Argentina y utilizará estos encuentros para continuar ajustando su juego antes del comienzo de la competencia oficial.

Cuándo juega UPCN en Brasil

Miércoles 23, 17: UPCN vs. Fluminense.

Viernes 25: UPCN vs. Vôlei APAN.

Sábado 26: UPCN vs. ADV Jaraguá.

Domingo 27, 19.30: UPCN vs. Joinville Vôlei.

Todos los partidos podrán seguirse vía streaming a través del canal de YouTube NDFM Joinville.