UPCN San Juan Vóley debutará este jueves 29 de octubre en la Superliga Argentina de Vóleibol 2026/27 frente a Ferro Carril Oeste. El partido comenzará a las 18 en el Polideportivo Municipal de Monteros, Tucumán, donde el equipo sanjuanino disputará los tres encuentros correspondientes al primer tour del campeonato.

El conjunto dirigido por Fabián Armoa iniciará la competencia con el objetivo de defender el título obtenido en la temporada 2025/26, cuando se consagró campeón de la Liga Argentina y alcanzó su décima corona en la máxima categoría nacional. Además, llega después de finalizar como subcampeón de la Supercopa 2026.

El debut ante Ferro tendrá un condimento especial, ya que será el primer enfrentamiento entre ambos equipos en la máxima categoría del vóley argentino. El conjunto de Caballito regresa a la A1 después de 26 años.

Los tres partidos de UPCN en Tucumán

Después del estreno de este jueves, UPCN continuará su participación en Monteros durante el fin de semana. El calendario del equipo sanjuanino quedó establecido de la siguiente manera.

Jueves 29 de octubre, a las 18 — UPCN vs. Ferro.

Sábado 31 de octubre, a las 11 — UPCN vs. San Lorenzo.

Domingo 1 de noviembre, a las 11 — UPCN vs. Sonder.

Los tres encuentros se jugarán en el Polideportivo Municipal de Monteros. Los partidos podrán seguirse en vivo por Fox Sports y a través del canal de YouTube de Vóley ACLAV.

Cómo sigue la Superliga Argentina de Vóleibol

Después del primer tour en Tucumán, la fase regular continuará en Buenos Aires, del 12 al 15 de noviembre, y luego se trasladará a Rosario, entre el 26 y el 29 de noviembre.

En diciembre se disputará la Copa ACLAV, prevista del 11 al 16 en Buenos Aires. La Superliga retomará su calendario en enero de 2027, con un tour en Buenos Aires del 14 al 17 y otro en Comodoro Rivadavia del 28 al 31.

La fase regular finalizará con el sexto tour, programado del 11 al 14 de febrero en Buenos Aires. Posteriormente, los cuartos de final se jugarán del 4 al 7 de marzo, las semifinales están previstas entre el 17 y el 29 de marzo y la serie final se disputará del 4 al 18 de abril.

De esta manera, UPCN pondrá en marcha una nueva campaña con el desafío de sostener su protagonismo en el vóley nacional y volver a quedarse con el título argentino.