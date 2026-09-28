UPCN San Juan Vóley se consagró campeón invicto de la Copa Internacional Brasil Atacadista al derrotar 3-2 al local Joinville Vôlei. El equipo sanjuanino cerró de esta manera su primera participación en el certamen disputado en el Ginásio da Univille.

El partido decisivo tuvo un desarrollo cambiante y se extendió hasta el tie break. UPCN logró sostenerse en el momento determinante y terminó festejando ante el conjunto local.

Reacción y remontada

Joinville comenzó mejor y se quedó con el primer set por 25-19. UPCN reaccionó rápidamente y dio vuelta el desarrollo al quedarse con los dos parciales siguientes por 25-17 y 25-21.

El conjunto brasileño volvió a responder en el cuarto capítulo y se impuso 25-19. De esta manera, la definición quedó trasladada al quinto set, donde UPCN buscó cerrar su campaña perfecta.

Un tie break punto a punto

El quinto parcial tuvo un desarrollo parejo hasta el tramo final. UPCN logró sostenerse en los momentos decisivos y cerró el partido por 15-13.

El último punto llegó con un remate de Alejandro Toro, que selló la victoria y el campeonato para el conjunto sanjuanino. Así, UPCN logró quedarse con el título después de cinco triunfos consecutivos.

Cinco victorias y el título

En su primera participación en la Copa Internacional Brasil Atacadista, UPCN superó previamente a Fluminense, Vôlei APAN Blumenau y ADV Jaraguá. A esos triunfos se sumó la victoria en la definición frente a Joinville.

El torneo representó una experiencia importante dentro de la pretemporada y permitió al cuerpo técnico continuar probando formaciones, variantes y alternativas de juego ante rivales de nivel internacional. El equipo sanjuanino regresará ahora a San Juan para afrontar el último tramo de su preparación.

La Supercopa, el próximo desafío

Tras la consagración en Brasil, UPCN tendrá por delante su próximo desafío oficial. Los días 16 y 17 de octubre, en Buenos Aires, se disputará la Supercopa, que marcará el inicio de la temporada 2026/27.