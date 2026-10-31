UPCN sumó su segundo triunfo en la Superliga al vencer 3 a 0 a San Lorenzo

UPCN San Juan Vóley continúa con paso firme en el inicio de la Superliga Argentina de Vóleibol 2026/27. Este sábado, derrotó por 3-0 a San Lorenzo, con parciales de 25-17, 25-21 y 25-17, en el Polideportivo Municipal de Monteros, por el Tour 1 de la competencia.

El conjunto sanjuanino construyó la victoria a partir de un buen funcionamiento colectivo. La presión desde el servicio y la solidez en el bloqueo fueron dos de las claves para controlar el desarrollo del encuentro y marcar diferencias en los tres sets.

En el goleo, León Meier fue el máximo anotador del partido con 13 puntos. También tuvieron una destacada participación los centrales Imanol Salazar (8) y Pablo Crer (7).

Con este resultado, UPCN consiguió su segundo triunfo consecutivo en la Superliga, luego del debut ganador frente a Ferro.

El próximo compromiso será este domingo, a las 11, frente a Sonder, nuevamente en el Polideportivo Municipal de Monteros. El encuentro podrá seguirse por Fox Sports y el canal de YouTube de ACLAV.

Síntesis

San Lorenzo: Gianluca Bravetti, Enzo Haureluk, Manuel Viera, Lucas Sansone, Tomás Milidoni, Ramiro Nielson y Juan Cruz Zanotti (líbero). Entrenador: Elián Quintans. Ingresaron: Bruno Forte, Nehuén D’Aversa y Mauro Rojas.

UPCN San Juan Vóley: Gaspar Bitar, Petar Premovic, Imanol Salazar, Matheus Alejandro, Alejandro Toro, León Meier y Federico Trucco (líbero). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta, Pablo Crer, Mateo Gómez y Juan Simón Villarruel.

Parciales: 17-25, 21-25 y 17-25.

Estadio: Polideportivo Municipal de Monteros, Tucumán.

Próximo partido: UPCN vs. Sonder, domingo a las 11.