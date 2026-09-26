UPCN San Juan Vóley volvió a ganar en Brasil y mantiene puntaje ideal en la Copa Internacional Brasil Atacadista. El equipo sanjuanino derrotó este sábado 3-0 a ADV Jaraguá, con parciales de 25-9, 25-16 y 25-16, y llegó a tres victorias en igual cantidad de presentaciones.

El conjunto dirigido por Fabián Armoa marcó diferencias desde el primer set y sostuvo el control durante todo el encuentro disputado en el Ginásio da Univille, en Joinville, Santa Catarina.

La presión desde el saque y la solidez en defensa le permitieron a UPCN limitar las opciones del rival y resolver el partido sin ceder parciales.

UPCN mantiene una campaña perfecta

El equipo sanjuanino había iniciado su participación con una victoria 3-1 ante Fluminense. En la segunda fecha superó 3-0 a Vôlei APAN Blumenau y volvió a repetir ese resultado frente a ADV Jaraguá.

De esta manera, UPCN llega invicto a la última jornada del torneo y con la posibilidad de cerrar la competencia con cuatro triunfos consecutivos.

Durante los tres partidos, Armoa también utilizó el certamen para rotar nombres y probar distintas formaciones. La competencia forma parte de la preparación del plantel para la temporada 2026/27.

UPCN cierra el torneo ante Joinville

El último compromiso será este domingo a las 19.30 frente a Joinville Vôlei, el equipo local.

La Copa Internacional Brasil Atacadista define al campeón mediante la suma de puntos, por lo que el resultado de la última fecha será determinante para la posición final de UPCN.

El conjunto sanjuanino buscará cerrar su paso por Santa Catarina sin derrotas y completar una gira que le permitió sumar rodaje antes del inicio de la nueva temporada.