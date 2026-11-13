UPCN San Juan Vóley continúa con su marcha perfecta en la Superliga Argentina de Vóleibol. Este viernes 13 de noviembre, Los Cóndores derrotaron 3-0 a Vélez Sarsfield en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, consiguieron su cuarta victoria consecutiva y se mantuvieron como líderes del campeonato, sin haber perdido un solo set desde el comienzo de la temporada.

El equipo dirigido por Fabián Armoa se impuso con parciales de 25-20, 25-18 y 25-23, en su primera presentación del Tour 2. Con este resultado, el conjunto sanjuanino acumula 12 sets ganados en cuatro encuentros y llega invicto al compromiso del sábado frente a Boca Juniors, que comenzará a las 15.

La gran figura volvió a ser Imanol Salazar, quien terminó como máximo anotador del encuentro con 13 puntos, distribuidos entre siete ataques, cuatro bloqueos y dos saques. El central fue elegido como el mejor jugador del partido y resultó determinante para sostener la superioridad de UPCN.

UPCN volvió a imponerse sin perder sets

Los Cóndores comenzaron el encuentro con autoridad y lograron quedarse con el primer parcial por 25-20. En el segundo set ampliaron la diferencia y se impusieron por 25-18, dejando a Vélez sin posibilidades de igualar el marcador.

El tercer capítulo fue el más ajustado de la jornada. El conjunto de Liniers ofreció mayor resistencia, pero UPCN consiguió cerrar el parcial por 25-23 y aseguró una nueva victoria sin necesidad de disputar un cuarto set.

Además del rendimiento de Salazar, León Meier aportó 10 puntos y fue otra de las principales alternativas ofensivas del equipo sanjuanino.

También se destacó Gerónimo Elgueta, quien ingresó desde el banco de suplentes y sumó nueve tantos, contribuyendo al triunfo del conjunto conducido por Armoa.

Cuatro triunfos y una racha perfecta en la Superliga

El resultado ante Vélez permitió que UPCN extendiera el comienzo ideal que había conseguido en el Tour 1, disputado en Monteros, Tucumán.

En aquella primera etapa, el conjunto sanjuanino derrotó 3-0 a Ferro Carril Oeste, San Lorenzo y Sonder, resultados que le permitieron llegar a Morón como único líder de la competencia.

Con su cuarta victoria consecutiva, Los Cóndores mantienen una efectividad del 100% en partidos disputados y acumulan 12 sets ganados sin derrotas parciales.

El buen arranque fortalece las aspiraciones del equipo, que busca terminar en los primeros puestos de la fase regular y llegar en las mejores condiciones a los playoffs de marzo de 2027.

UPCN enfrentará a Boca en su próximo partido

El conjunto sanjuanino tendrá poco tiempo de descanso, ya que este sábado 14 de noviembre volverá a jugar desde las 15 frente a Boca Juniors, uno de los protagonistas del torneo.

El encuentro también se disputará en el Polideportivo Gorki Grana y representará una nueva oportunidad para que UPCN defienda su invicto.

Ambos equipos ya se enfrentaron durante las semifinales de la Supercopa Argentina, con victoria por 3-0 para el conjunto sanjuanino.

La participación de UPCN en el Tour 2 finalizará el domingo 15, cuando se mida con Monteros Vóley desde las 18.

Los encuentros podrán seguirse en vivo por Fox Sports y el canal oficial de YouTube de la Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol (Aclav).

La formación de UPCN frente a Vélez

UPCN comenzó con Gaspar Bitar, Petar Premovic, Imanol Salazar, Matheus Alejandro, Alejandro Toro y León Meier, con Federico Trucco como líbero.

Durante el encuentro ingresaron Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta, Pablo Crer, Juan Simón Villarruel, Mateo Gómez e Iván Quiroga.

Por su parte, Vélez fue dirigido por Alejandro Scalise y contó con Ignacio Bernasconi, Leandro Gómez, Tomás Olmedo, Alhue Isso, Luis Gorosito y Leandro Klaczynski, además de sus líberos.