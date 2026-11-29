UPCN San Juan Vóley derrotó a Waiwen Vóley Club por 3-1 y terminó la primera rueda de la Superliga 2026/27 como único líder. Con este resultado, Los Cóndores llegaron a los 24 puntos, aseguraron el primer puesto de la fase regular y consiguieron la clasificación directa a las semifinales de la Copa Aclav.

El encuentro se disputó en el Estadio Multipropósito Invencible Rosario, en el cierre del Tour 3. Aunque el conjunto sanjuanino comenzó en desventaja, reaccionó a tiempo y dio vuelta el marcador con parciales de 23-25, 25-13, 25-16 y 25-21.

Con esta victoria, UPCN consiguió su octavo triunfo en nueve presentaciones y quedó fuera del alcance de sus perseguidores en la primera rueda, independientemente de los resultados que restan en la última fecha del Tour 3.

Petar Premovic fue el máximo anotador del equipo sanjuanino, con 18 puntos, mientras que Juan Simón Villarruel sumó 14. Por el lado de Waiwen, Wilson Acosta se destacó como el goleador del partido, con 21 tantos.

El primer puesto también le permitió a UPCN avanzar directamente a las semifinales de la Copa ACLAV. El certamen se jugará del 11 al 16 de diciembre en Morón y reunirá a los equipos de la Superliga para definir al campeón.

En tanto, la segunda rueda de la fase regular se reanudará el 14 de enero, con el Tour 4, que tendrá como sede el estadio de Ferro, en Buenos Aires.