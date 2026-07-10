Las vacaciones de invierno marcaron el inicio de una nueva etapa de UPD Unidos por el Desafío. Por primera vez desde el comienzo del certamen, los estudiantes dejaron el centro de la escena para dar lugar a una edición especial protagonizada por figuras reconocidas de San Juan.

Los primeros en aceptar el reto fueron conductores de GRUPO HUARPE, que cambiaron el micrófono por el atril y se animaron a responder preguntas de distintas categorías. La competencia combinó conocimiento, recuerdos de la secundaria, humor y la amistad construida detrás de cámaras.

El equipo azul estuvo integrado por Nicolás Capellino y Natalia Bretillot, mientras que el equipo naranja fue conformado por Alejandro López y Alejandro Sánchez. Desde el arranque quedó claro que los cuatro llegaron con ganas de jugar, pero también de ganar.

Las primeras categorías empezaron a marcar diferencias. El equipo azul acertó en Geografía, aunque no logró sumar en Ciencia y Matemática. Del otro lado, el equipo naranja respondió correctamente en Lengua, Historia y Arte, y tomó una ventaja inicial.

En el segundo bloque, la competencia volvió a emparejarse. Capellino y Bretillot sumaron respuestas correctas en Lengua, Deporte y Arte. López y Sánchez hicieron lo propio en Matemática y Geografía, aunque fallaron en Ciencia. Con ese escenario, la definición quedó abierta hasta el tramo final del programa.

Recuerdos de la secundaria

Más allá del resultado, el especial también permitió conocer historias personales de los participantes. Alejandro López contó que estudió en la EPET N.º 3 y recordó que fue parte de los primeros alumnos de la institución, incluso colaborando en tareas vinculadas a la construcción del establecimiento.

Alejandro Sánchez, egresado del Colegio San Francisco de Asís, destacó que terminó la secundaria sin llevarse materias pendientes. Del lado del equipo azul, Natalia Bretillot recordó su paso por el Colegio Pablo Cabrera y aseguró que el último año fue una de las mejores etapas de su vida.

Los conductores de Grupo Huarpe inauguraron la edición especial de invierno de UPD Unidos por el Desafío. FOTO HUARPE.

Nicolás Capellino, egresado del Colegio General Manuel Belgrano de Capital Federal, rememoró las amistades que construyó con compañeros con quienes compartió las aulas desde el jardín de infantes.

Aunque los cuatro coincidieron en su pasión por el periodismo y en el recorrido compartido dentro de Grupo Huarpe, durante el juego no hubo lugar para concesiones.

La definición

El cierre llegó con suspenso. El equipo azul quedó obligado a responder correctamente una pregunta de Historia para mantenerse en carrera. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada y la victoria quedó en manos del equipo naranja.

De esta manera, Alejandro López y Alejandro Sánchez se quedaron con el triunfo en el primer especial de invierno de UPD y ganaron una cena para dos personas en Cereza Light.

UPD sigue en vacaciones

Durante el receso invernal, UPD Unidos por el Desafío, la propuesta de Grupo Huarpe, presenta una serie de programas especiales con invitados reconocidos de distintos ámbitos de la provincia.

Deportistas, artistas, periodistas y referentes sanjuaninos aceptarán el desafío de responder preguntas de siete categorías, con la misma dinámica que convirtió al ciclo en uno de los entretenimientos educativos más convocantes del año.

Mientras los estudiantes disfrutan de sus vacaciones, el juego continúa con nuevos protagonistas y una misma consigna: demostrar que el conocimiento también puede ser una competencia divertida.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes, de 18.30 a 19.30, por HUARPE TV, canal 19.2 de la TDA, y por plataformas digitales. La conducción está a cargo de Mari Leiva y Lito García.