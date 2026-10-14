Dos cursos de Pocito y Rivadavia protagonizaron una de las competencias más ajustadas de UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que combina conocimientos, estrategia y trabajo en equipo. La Escuela Secundaria España, de Pocito, y el Colegio Santísimo Sacramento, de Rivadavia, mantuvieron un marcador parejo durante toda la jornada, con una diferencia mínima que se resolvió recién en el último juego.

Por la Escuela Secundaria España, de 5.º 1.ª, participaron Lautaro Conejero y Lautaro Valles, representantes del equipo azul. Del otro lado, Tomás Roldán y Luján Hernández defendieron los colores del equipo naranja, en representación de 5.º A del Colegio Santísimo Sacramento.

Lautaro Conejero y Lautaro Valles contra Tomás Roldán y Luján Hernández representando a sus cursos en UPD. FOTO HUARPE.

El objetivo era avanzar en la competencia y seguir un paso más cerca del viaje de egresados a Bariloche con Travel Rock. Para conseguirlo, cada respuesta podía marcar la diferencia.

Una competencia que se definió en el último bloque

El desafío comenzó con las preguntas de ruleta. El equipo azul acertó en Historia, Ciencia y Lengua, mientras que el naranja respondió correctamente en Matemática sin opciones, Geografía y Deportes. Con esa primera tanda, el marcador quedó 3 a 4 a favor del Santísimo Sacramento.

En el segundo bloque llegaron los juegos de verdadero o falso y unir conceptos. El equipo azul eligió Deportes en la primera prueba y sumó dos puntos, mientras que el naranja apostó por Arte y consiguió tres. Después, en unir conceptos, los representantes de Pocito eligieron Geografía y agregaron dos puntos; los de Rivadavia hicieron lo propio con Ciencia y sumaron otros dos. La diferencia se mantuvo: 7 a 8.

Con todo todavía por definirse, el tutti frutti puso a prueba la rapidez y la creatividad de los participantes. Al equipo azul le tocó la letra G y logró siete puntos, mientras que el naranja respondió con la J y consiguió seis. La Escuela Secundaria España pasó al frente por un instante y dejó la definición abierta para el último juego.

La lluvia de preguntas sería la encargada de ponerle punto final a un enfrentamiento en el que ningún equipo podía relajarse. Cada acierto contaba y el sueño de seguir avanzando estaba en juego.

Finalmente, el Colegio Santísimo Sacramento, de Rivadavia, se quedó con la victoria por 23 a 22 puntos y consiguió el pase a octavos de final. La diferencia fue de apenas una unidad, una muestra de lo ajustado que resultó el duelo frente a la Escuela Secundaria España, de Pocito.

Así, el equipo naranja continúa en carrera en UPD y mantiene vivo el objetivo de viajar a Bariloche con Travel Rock. En esta ocasión, una sola respuesta terminó inclinando la balanza.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.