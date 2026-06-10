Una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE volvió a combinar conocimiento, nervios y muchas historias de secundaria. Esta vez, el enfrentamiento tuvo como protagonistas a la Escuela de Comercio Alfonsina Storni, de Caucete, y al Colegio Nuestra Señora de Luján, de Capital, dos cursos que llegaron al estudio con la misma ilusión: seguir avanzando en el camino hacia el viaje de egresados.

Escuela de Comercio Alfonsina Storni, 5to 3ra, Caucete y Colegio Nuestra Señora de Luján, 5to D, Capital. FOTO HUARPE.

Los representantes de ambos cursos aprovecharon la presentación para hablar de sus compañeros, recordar momentos compartidos y contar aquellas situaciones que, con el paso de los años, se transformaron en anécdotas imborrables.

Mientras los estudiantes de la Escuela de Comercio Alfonsina Storni recordaron cómo todo el curso logró ponerse de acuerdo para postergar una evaluación, los representantes del Colegio Nuestra Señora de Luján eligieron destacar la amistad construida durante toda la secundaria y las distintas locuras que realizaron juntos a lo largo de estos años.

Dos historias y un mismo objetivo

La Escuela de Comercio Alfonsina Storni compitió con el equipo azul, representada por Evelyn Barbosa y Luna Tatiana, alumnas de 5° 3°, acompañadas por la profesora María de los Ángeles Garro. Del otro lado estuvo el equipo naranja del Colegio Nuestra Señora de Luján, integrado por Bautista Morra y Julián Ortiz, estudiantes de 5° D, junto al profesor Diego Garrido.

La competencia comenzó pareja. En la primera ronda, Comercio sumó tras responder correctamente una pregunta de Lengua relacionada con las proposiciones subordinadas. Sin embargo, Luján reaccionó de inmediato al acertar la raíz cuadrada de 169 y empatar el marcador.

Durante las siguientes rondas llegaron las preguntas de Ciencia, Geografía, Historia y Deporte. Los equipos alternaron aciertos y errores, manteniendo la incertidumbre prácticamente durante todo el primer bloque. Al cierre de esa etapa, la diferencia era mínima: 3 puntos para Luján contra 2 de Comercio.

Ya en el segundo bloque apareció el tradicional comodín, una herramienta que permite elegir una categoría específica sin depender de la ruleta. Sin embargo, ambos equipos decidieron inicialmente seguir apostando al azar.

Las respuestas correctas sobre soberanía, la capital de Egipto, el profeta Moisés y distintas consignas escolares mantuvieron el suspenso. También hubo equivocaciones que dejaron escapar oportunidades importantes, especialmente en preguntas vinculadas con Arte, Lengua, Matemática y Ciencia.

La definición llegó en los minutos finales. Con el marcador todavía abierto, ambos cursos tuvieron oportunidades para cambiar la historia. El equipo caucetero utilizó su comodín buscando dar vuelta el resultado, mientras que los capitalinos intentaron sostener la ventaja obtenida durante gran parte de la competencia.

Finalmente, el Colegio Nuestra Señora de Luján logró quedarse con la victoria y avanzar a la siguiente instancia del certamen. La Escuela de Comercio Alfonsina Storni quedó eliminada de la competencia televisiva, aunque continuará participando de las propuestas y desafíos que el programa desarrolla a través de sus redes sociales.

El festejo fue todo naranja al cierre, pero los conductores destacaron el compromiso, la valentía y el compañerismo de ambos cursos, que volvieron a demostrar que en UPD las historias compartidas son tan importantes como los puntos en juego.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

Quedan pocos cupos: anotate

Las inscripciones continúan abiertas y deben gestionarse a través de los docentes. Podés entrar a www.diariohuarpe.com/inscripcion-upd.